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بطريقته الخاصة.. غوغل يحتفل بيوم الأم!

21
MARCH
2024
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احتفل محرك البحث الأشهر في العالم "غوغل" – بيوم الأم أو Mother's Day والذي يحتفل به العديد من الدول حول العالم اليوم الخميس الموافق الـ21 من شهر مارس، وقام "غوغل" بتغيير واجهته التقليدية إلى صورة تعبر عن الأمومة والطفولة.

ويختلف الاحتفال بيوم الأم من دولة إلى أخرى، حيث يوافق يوم 21 مارس في مصر والدول العربية، فمثلا في جنوب إفريقيا فيُحتفل به في الأول من مايو وبالأرجنتين يُحتفل في يوم الثالث من أكتوبر. وفي الولايات المتحدة وألمانيا يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام.ورغم اختلاف التوقيت من بلد إلى آخر، فإن كل الشعوب اجتمعت حول سيدة عظيمة، طالما أعطت من دون حساب أو تفكير.. إنها الأم.

ويوم الأم يعتبر من أكثر كلمات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تكريماً للأم على عطائها اللامحدود وعلى حبها الدائما وتفانيها وإخلاصها لأسرتها، كونها ربة المنزل وعمود البيت وعصب الأسرة.وبحسب المصادر التاريخية، فإن بداية الاحتفال بيوم الأم ترجع إلى الولايات المتحدة الأميركية، عام 1907، بعد مطالبة الناشطة الاجتماعية آنا غارفيس بتخصيص يوم للاحتفال بالأمهات الأميركيات. واعتبر الرئيس الأميركى ويلسون هذا اليوم عيدا رسميا في الولايات المتحدة بعد موافقة الكونغرس على هذا اليوم ليكون كذلك كل عام.

يذكر أن أول من فكر في فكرة الاحتفال بيوم الأم كان الصحافي المصري الراحل علي أمين مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح علي أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بالأم قائلاً: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم"، ونجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق، واختاره في يوم 21 مارس تزامنًا مع بدء فصل الربيع.

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