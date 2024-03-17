" لا أعرف على من كان إطلاق الرصاص.." .. نجمة لبنانية شهيرة تروي التفاصيل!

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تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حديث الجمهور بعد حلولها ضيفة ضمن برنامج "Big Time" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو اديب، حيث تحدثت عن الكثير من التفاصيل حول حياتها الخاصة بالاضافة الى ازمة اقتحام منزلها عام 2020.

وفي التفاصيل، تأثرت نانسي حين تحدثت عن الأزمة الكبيرة التي مرت بها أسرتها عام 2020 بعد اقتحام شاب لمنزلها وإطلاق زوجها، فادي الهاشم، النار عليه ما ادى الى وفاته، وقالت: "أنا حتى الآن لدي خوف، في المنزل عندما أسمع أي صوت، وفي الليل أتخيل المشهد وأخاف منه من وقت للآخر أعيش مراحل خوف وأتمنى أن أخرج منها."

وتابعت: "سألت أخصائية للأطفال لأن البنات تعرضن لصدمة ولحظات كانت كابوس بالنسبة لهن، سألت وخفت أن يؤثر هذا الشيء عليهن في المدرسة وفي حياتهن خفت أن تكون صدمة لا يتمكن من تجاوزها في المستقبل، والحمد لله أول أشهر كانت صعبة خاصة في المدرسة تعرضن للتنمر ولكن تمكن من تجاوز الأزمة."

واضافت نانسي: "أنا وزوجي تخطينا هذه المرحلة كان الأمر أصعب بالنسبة له، أنا لم أحضر الحادثة كنت اسمع فقط لكن موجودة في غرفة ثانية وسمعت أصوات ولا أعرف على من كان إطلاق الرصاص، هي ذكريات غير جيدة."