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ماسك: بحلول عام 2029 سيتفوق الذكاء الاصطناعي على جميع البشر

13
MARCH
2024
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اعتبر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أنه “بحلول عام 2025 سيكون الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من أي شخص، وأنه بحلول عام 2029 سيتفوق في ذكائه على جميع البشر مجتمعين. وفي العام المقبل، من المرجح أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من أي إنسان بمفرده. 

وجاءت تصريحات ماسك تعقيبا على ما قاله المخترع الأميركي ومدير التقنيات المعروف ريموند كورزويل، الذي قال إن “الذكاء الاصطناعي سيصل إلى مستوى الذكاء البشري بحلول عام 2029”.

وفي تصريحات سابقة، ذكر ماسك أن “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تهديدا للبشرية، ولكن الاهتمام الوثيق بتطور التكنولوجيا سيساعد في تقليل العواقب السلبية المحتملة لهذا الذكاء”.

وفي شباط الماضي، اتهم ماسك شركة “غوغل” بالعنصرية المجنونة بعد تشويه نظام الذكاء الاصطناعي “جيميني” للحقائق التاريخية ونشر صورا لجنود ألمان نازيين من أصحاب البشرة السوداء.

وقبل أيام قليلة رفع ماسك دعوى قضائية ضد شركة OPENAI ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، بسبب “خيانة المبادئ التأسيسية للمنظمة” وانتهاك “اتفاقية غير ربحية” لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.

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