living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجاح كبير لـ"سطوح بيروت" وعمر الرحباني في جنيف

13
MARCH
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نجحت جمعية "سطوح بيروت"، بجناحيها اللبناني والفرنسي المتمثل بـ"Les Toits de Beyrouth"، بطبع ليل السبت الماضي في 9 آذار/مارس الجاري بطابع لبناني من توقيع المؤلف الموسيقي عمر الرحباني، وذلك في حفل فنّي مبهر حضره مزيج من أبناء الجالية اللبنانية والكثير من الأصدقاء الأجانب من مختلف أقطار القارة الأوروبية … رقص وغناء وتصفيق من القلب أتى من الحاضرين الذين غصّت بهم صالةAlhambra  السويسرية، تناغما مع كل معزوفة من معزوفات عمر وأوركستراه المؤلفة من 17 عازف و 4 من أفراد الكورس وقد تميز الحضور بوجود سفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين وسفير لبنان لدى الامم المتحدة سليم بدورا والسفير ريان السعيد والكثير من ممثلي المنظمات الدولية وعدد من رجال وسيدات الأعمال ومحبّي الثقافة والفن.

وسدّد هذا الحفل الأول للفنان عمر الرحباني في سويسرا، والذي نظّمته جمعية "Les Toits de Beyrouth"، بالتعاون مع Centerstage ، Mir'a و Rahbani 3.0، هدفًا إنسانيًا واجتماعياً جديداً في مسار الدعم الذي تسعى الجمعية إلى تحقيقه باستمرار للحالات المستعصية في لبنان، والتي تحتاج إلى دعم صحّي وتربوي، فشكّلت هذه الرسالة الثقافية والموسيقية الراقية ركيزة تضامن مفعمة بالحب والأمل.

وأشارت رئيسة جمعية "سطوح بيروت"، الإعلامية داليا داغر، في كلمتها الافتتاحية، إلى القيم الإنسانية التي يحملها الفنان عمر الرحباني والتي تعكسها موسيقاه معتبرة أن هذا النشاط الأول للجمعية في سويسرا، يشبه بسحره القبلات الأولى التي لا تُنسى نظراً لحفاوة الاستقبال ولحب الثقافة والعطاء الذين لمستهم الجمعية في جنيف، بما يذكّر بالدفء العائلي الذي يجسّده هذا اللقاء مقتنصاً أبسط اللحظات وأكثرها جمالاً ونغماً ورقصاً حيث امتزجت الثقافة بالعمل الإنساني فانبثقت سيمفونية أخاذة قادرة على محو مآسي المتعبين وشجونهم.

وذكّرت داغر بأن الجمعية تعمل بتفانٍ لتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية، مع التركيز الدائم على توفير الخدمات الصحية والتعليم والدعم للعائلات اللبنانية المحتاجة أطفالاً وشباباً وعجزة. وتوجّهت بالشكر إلى كل من تعاون في تنظيم هذا الحفل وإنجاحه.

ويأتي هذا الحدث بعد النجاح الباهر الذي حققه حفل الفنان عمر الرحباني دعماً للجمعية في باريس الأسبوع الفائت وهو إشارة واضحة إلى القوة الجاذبة للفن اللبناني ولمدى تضامن المغتربين دعماً للبنان وشعبه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   