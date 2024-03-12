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بعد هجوم عنيف على نجمة لبنانية شهيرة.. أتى الرد!

12
MARCH
2024
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ردت الممثلة  نادين نسيب نجيم على تعليقات وصفتها بـ "قلة التهذيب" بحقها، عقب فوز ملكة جمال لبنان، ياسمينا زيتون، بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024.

وعبرت نادين عن غضبها من زج اسمها في بعض التعليقات التي اعتبرتها مشيئة لها. اذ نشرت على حسابها عبر "اكس"، صورة لمجموعة من التعليقات التي هاجمتها، وقالت: "بعتولي هيدي الصورة أنا ليش بكل عرس إلي قرص أنا شو خصني بياسمين وألف مبروك إلها وبتستاهل. بس أنا والله مني ملكة جمال لبنان الوحيدة يلي طلعت في كتير غيري! ما عم بفهم شو مشكلتكم معي ليش قلة التهذيب بحقي على الطالع والنازل."

وأضافت نادين: "أنا منّي بنت هل بلد يا عمي؟ أنا لبنانية ومثلت بلدي أحسن تمثيل، إذا بدكم تباركوا لغيري أو تدعموا غيري، ليه بدكم تجيبوا سيرتي بالعاطل أنا شو ذنبي؟."

 

Al-Jadeed
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