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والأوسكار تذهب إلى.. قائمة أبرز الفائزين بأهم جائزة سينمائية

11
MARCH
2024
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قدم جيمي كيميل حفل جوائز الأوسكار الـ96 مباشرةً من مسرح دولبي في هوليوود. وقبل بدء الحفل، كان فيلم كريستوفر نولان السينمائي الضخم بعنوان "أوبنهايمر" أكثر الأفلام ترشيحًا للعام، حيث حصل على 13 ترشيحًا في المجموع، تليها كوميديا "بور ثينغز" المجنونة ليورجوس لانثيموس بـ 11 ترشيحًا ودراما الجريمة التاريخية "قتلة زهرة القمر" لمارتن سكورسيزي بـ 10 ترشيحات.
 
وجرى توزيع جوائز الأوسكار في جميع الفئات الـ23 على يد مجموعة من المقدمين الشهيرين، بما في ذلك الفائزين بجوائز التمثيل من العام الماضي (ميشيل يوه، بريندان فريزر، جيمي لي كورتيس، وكي هوي كوان).  
 
وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين في الأوسكار الـ96:  
 
أفضل فيلم 
 
حقق فيلم أوبنهايمر توقعات النقاد وفاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم
أفضل مخرج
 
فاز كريستوفر نولان بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم (أوبنهايمر)
أفضل ممثل 
 
فاز كيليان ميرفي بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم (أوبنهايمر)
أفضل ممثلة
 
فازت إيما ستون بثاني جائزة أوسكار اليوم الاثنين بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم (بور ثينغز) "كائنات مسكينة" من نوع الكوميديا الظلامية الذي يسرد قصة امرأة عادت إلى الحياة من الموت.
وفازت ستون (35 عاما) بالجائزة لأول مرة عن دورها في فيلم (لالا لاند) الغنائي الصادر عام 2016. 
 
 أفضل ممثل مساعد
 
فاز روبرت داوني جونيور بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن فيلم (أوبنهايمر) الذييؤدي فيه دور رجل بيروقراطي شرير يسعى إلى القضاء على عالم الفيزياء الشهير.
أفضل فيلم روائي أجنبي
 
فاز فيلم (ذا زونأوف إنترست The Zone of Interest) "منطقة الاهتمام" البريطاني بجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي أجنبي اليوم الاثنين، ويحكي الفيلم قصة أسرة ضابط ألمانيتعيش إلى جوار معسكر الاعتقال (أوشفيتس) خلال الحرب العالمية الثانية.
أفضل فيلم رسوم متحركة
 
حصد فيلم  The Boy and the Heron جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة.
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
 
حصد فيلم War is Over جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، كما فازت الممثلة دافين جوي راندولف بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم The Holdovers.
أفضل سيناريو أصلي:
 
فازت جوستين تريت وشريكها في الكتابة آرثر هراري بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي عن فيلم Anatomy of a Fall في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96.
أفضل سيناريو مقتبس
 
حصد فيلم American Fiction للمؤلف كورد جيفرسون جائزة أفضل سيناريو مقتبس.
أفضل ممثلة مساعدة: 
 
حصدت الممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم  The Holdovers خلال حفل توزيع جوائز أوسكار 2024 المقام حاليا على مسرح دولبي بحضور مشاهير السينما العالمية.
 
 
 
 
 
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