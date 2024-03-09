النجمة اللبنانية تكسر صمتها بعد النبأ … هذا ما كشفته!

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بعدما أثارت الفنانة المعتزلة أمل حجازي الاسبوع الفائت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو تظهر فيه بدون الحجاب وهي تؤدّي أغنيتها الشهيرة “زمان”، ما دفع البعض الى التساؤل هل خلعت أمل الحجاب؟ هل عادت أمل الى الغناء؟

وبعد خمسة أيام من الواقعة، كسرت “حجازي” صمتها وعلّقت بطريقة غير مباشرة على موضوع الحجاب وقالت في تدوينة عبر تطبيق “إكس”: “الى كل من يهمه الامر انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله ..ولم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي وإحترامي اقتضى التوضيح”.

نشير ان موقع “فوشيا” كشف بتقرير أنهم اتصلوا بمالكة محل النظارات والتي كشفت ان أمل خلعت الحجاب منذ اربعة أشهر.

نذكر ان الفنانة المعتزلة أمل حجازي إستمرت في طرح الأناشيد و الاعمال الدينية منذ ارتدائها الحجاب في عام ٢٠١٧.