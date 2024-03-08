ممثلة لبنانية تحسم حقيقة حملها من خطيبها!

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فوشيا -

ردت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان، على شائعات حملها من خطيبها الممثل وسام فارس، بعد تداولها بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأبدت سارة أثناء ظهورها في مقطع فيديو استغرابها من انتشار شائعة حملها، والتعليقات التي تصلها، قائلة: لكل الناس اللي عم تكتب بالتعليقات أو على الخاص أو عم بدق لي شو بتحسو؟ عنجد شو بتحسو؟.



وسخرت من إصرار البعض على حملها، معلقة: فيه امرأة مصرّة إنو هيدا بطن حامل، ما بيسوا يكون بطن نفخة مثلاً؟. واختتمت سارة رسالتها: بحب طمّنكن إنو الولد اللي عم ربّيه حالياً هو هيدا الشي، لتُشير إلى القط الذي بجانبها، وأنا مش متزوجة.



وتصدرت رسالة سارة أبي كنعان الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضامن معها الكثير من محبّيها، وطالبوها بتجاهل الشائعات لأنها منتشرة بكثرة وتستهدف الفنانين بشكل دائم.