فنان لبناني شهير يتزوج.. على زوجته!

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كشفت صفحة "شربليتا" المتخصصة بأخبار المشاهير ان فنانا لبنانيا مشهور جدا تزوج من فنانة مصرية شهيرة ولها وزنها في الوسط الفني المصري منذ أسبوع تقريبا وذلك بعدما أوهم زوجته بأنه في رحلة عمل في القاهرة للاستماع إلى بعض الملحنين والكتاب هناك.

وتابعت الصفحة: "أما المفاجأة فكانت بأن أحد الشهود هو صهر زوجة الفنان المعروف عنه بحبه لزوجته وولعه بها. أما الفنانة فهي صديقة لعائلة المطرب اللبناني الشهير وهي مقربة من زوجته أيضا".

وبحسب الصفحة فان المطربة المصرية أتت إلى بيروت منذ أسبوعين سرا للقاء حبيبها في منطقة برمانا.