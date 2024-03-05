مقطع فيديو لمحاولة تحطيم سيارة “تسلا” الجديدة...و ماسك يعلّق!

A + A -

نشر الملياردير ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك فيديو لمحاولة تحطيم سيارة “تسلا” الجديدة.

ويظهر المقطع رجلا يحمل قضيبا فولاذيا وينهال على السيارة بضرباته دون أن تتأثر أو يظهر عليها أي علامات للأضرار.

وعلق ماسك على المقطع في تغريدة على منصة “إكس”: “تم تصميم سيارة Cybertruck بصلابة شديدة”.

الفيديو على الرابط التالي:

https://twitter.com/elonmusk/status/1764859888209973430?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1764859888209973430%7Ctwgr%5Ec6d62fa48d708aa3698a0e48710542507858fd50%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.almada.org%2FD985D8A7D8B3D983-D98AD986D8B4D8B1-D981D98AD8AFD98AD988-D984D985D8ADD8A7D988D984D8A9-D8AAD8ADD8B7D98AD985-D8B3D98AD8A7D8B1D8A9-D8AAD8B3%2F

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024