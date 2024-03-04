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بيان من أسرة فادي إبراهيم بعد رحيله!

4
MARCH
2024
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 أصدرت أسرة الممثل اللبناني الراحل فادي إبراهيم ونقابة الممثلين في لبنان بياناً مشتركاً جاء فيه:
 
"هدأ الوجع، لكن القلب ما زال وسيبقى ينبض بروح الأحباء. رحل الفنان الكبير فادي إبراهيم ورحلت معه توأم روحه والدته السيّدة نولا، لكنهما لن يرحلا من ذاكرتنا أبد الدهر.
 
لو كان البكاء يجدي لبكينا دهراً. ولو كان الرثاء يطفئ في قلوبنا الجمر، أو يمنحنا بكاؤهما الصبر لملأنا الكون أناشيد. نعلم أن فراق الأحباء قاسٍ، لكن للقدر حساب آخر، ولله مشيئته هو أعلم منّا بها. بإسم عائلة الفنان الراحل فادي إبراهيم وبإسم الزملاء في نقابة الممثلين في لبنان وبإسم صندوق التعاضد الموحّد للفنان، نتقدّم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى كل من وقف إلى جانبه في محنته، ولكل من حضر وسأل وتواصل معنا وواسانا أحزاننا ووقف إلى جانبنا في عزائنا بفقدان الزميل النجم فادي إبراهيم ووالدته الفاضلة نولا، إذ ندعو لكم بدوام الصحة والعافية وطول العمر.
 
نصلّي ونتضرّع للربّ أن يضعهما إلى جواره مع القديسين وأن يكون ذكرهما أبدياً".
 
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