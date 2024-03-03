اليكم أبرز المسلسلات اللبنانية في رمضان 2024

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"تاج"، "ولاد بديعة"، "العربجي2"، "٢٠٢٤"، "مال القبان"، و"كسر عظم٢".. يغيب "باب الحارة" عن عروض الدراما السورية في رمضان هذا الموسم، وتقتصر الكوميديا على عملٍ واحد، بينما تحضر الدراما الاجتماعية بقوة في حكايات هذا الموسم من سوريا ولبنان.

تاج

ملاكم قوي، لكنه يواجه الخسارة بسبب تمسكه بقيمه ومبادئه الوطنية، ما يدخله في صراع مع "رياض" التاجر الدمشقي المتواطئ مع الفرنسيين، والذي يكون والد "نوران" الفتاة التي أحبها "تاج"، وتدور الأحداث خلال مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا.

المسلسل من بطولة تيم حسن، بسام كوسا، فايا يونان، نورا رحال، إيهاب شعبان، دوجانا عيسى، وممثلون كثر آخرون، من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج. سامر برقاوي.

يعرض على MBC1، وتلفزيون الجديد

ولاد بديعة

"حياة بديعة وأولادها مليئة بالأسرار والحكايات".. الإخوة الأربعة الآتون من عالم مدابغ الجلود على أطراف دمشق، ولِدوا لامرأة جميلة وغامضة في زمنٍ لازالوا يحملون أثقاله، ويواجهون اليوم اختبارات الأُخوّة، ويتصارعون على المستقبل.

المسلسل من بطولة سلافة معمار، محمود نصر، يامن الحجلي، سامر إسماعيل، نادين تحسين بيك، نادين خوري، نادين تحسين بيك، ديمة الجندي، روزينا لاذقاني، لين غرة، وممثلون كثر آخرون، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج رشا شربتجي.

يعرض على MBC دراما

العربجي- الموسم الثاني

"حان وقت الحساب".. فثأر "عبدو العربجي" لم ينته بعد، والصراع بينه وبين "أبو حمزة" الذي تتحالف معه "درّية خانم" سيصبح أكثر ضراوة.. "تحالفات جديدة وعداوات قديمة يجمعها الدم"، فهل ستدفع "بدور" ثمن هذا التحالف؟

المسلسل من بطولة باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري، طارق مرعشلي، حلا رجب، فارس ياغي، الليث مفتي، وممثلون كثر آخرون، تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، إخراج سيف سبيعي.

يعرض على LBCI، وقناة رؤيا

مسلسل ٢٠٢٤

تعود "النقيب سما" بقوة لاستئناف عملها، بعد ما واجهته خلال العمل على القضية "٢٠٢٠"، والتي لا تزال تداعيها مستمرة بالنسبة لها، وستكون علاقتها بابنتها، وما ستواجهه من تحديات جديدة في عملها الأمني محوراً رئيسيًا للأحداث، وتتشابك وتصبح أكثر تعقيدًا مع ظهور شخصية "لؤي الديب" في حياتها.

المسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، غابرييل يمين، كارمن لبس، طوني عيسى، وممثلون كثر آخرون، تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.

يعرض على: MBC مصر، وMBC دراما، و MTV Lebanon

مال القبان

"في عالمٍ أصبح كل شيء فيه ممكناً، ومجتمع تمزق بين ضفةٍ وأخرى": تدور أحداث هذه الدراما الاجتماعية المعاصرة عن المال والبنون، من خلال حكاية عائلة "نعمان الزير" وصراعاتها داخل "سوق الهال" وخارجه، في دمشق اليوم، كما تسلط الضوء على الوضع الراهن الذي يعيشه المجتمع السوري حاليًا.

المسلسل من بطولة بسام كوسا، سلاف فواخرجي، خالد القيش، يامن الحجلي، حلا رجب، نجاح سفكوني، سيف سبيعي، وممثلون كثر آخرون، منهم الممثل الراحل محمد قنوع الذي قدم آخر أدواره التمثيلية في هذا العمل قبل وفاته في 2023، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج سيف سبيعي.

يعرض على SBC السعودية

نظرة حب

"لحظة صغيرة قد تكون قادرة على إحداث تغييرات كبيرة في حياتنا، وفي لحظة حب يصحو الإنسان بداخلنا".. حكاية رومانسية، يسيطر الغموض والتشويق على أحداثها، ويؤججها الصراع على الحب.

المسلسل من بطولة باسل خياط، كارمن بصيبص، ميشال حوراني، جفرا يونس، وممثلون كثر آخرون، تأليف رافي وهبي، وإخراج حسام علي.

يعرض على روتانا خليجية، وتلفزيون الجديد

كسر عضم - الموسم الثاني [السراديب]

يُكَلف "العميد كنعان" بمهمة خطيرة بعدما كان معاقبًا في ماضيه، هذه المهمة ستجعله بمواجهة "أبو الحكم" الذي فقد ابنه في الموسم الأول من العمل، وسيؤجج الصراع بينهما أحداث الموسم الثاني، مع دخول شخصياتٍ جديدة.

المسلسل من بطولة رشيد عساف، عبد المنعم عمايري، أحمد الأحمد، فايز قزق، كرم الشعراني، ولاء عزام، ريام كفارنة، وممثلون كثر آخرون، تأليف هلال أحمد ورند حديد، إخراج كنان اسكندراني.

يعرض على قناة أبوظبي

أغمض عينيك

تُشَخص حالة الطفل "جود" بطيف التوحد، وتنتزعه الظروف من حضن أمه التي كانت، فيتولى "مؤنس" رعايته، بينما تعاني جدته من أجل ابنتها وحفيدها، إلى أن تقرر خوض المواجهة من أجلهما، وتدور أحداث العمل خلال فترتين زمنيتين، لنرى خلال المرحلة الثانية كيف تتغير مصائر الشخصيات في دراما إنسانية تسلط الضوء على جوانب من حياة السوريين تحت تأثير ظروف اجتماعية ضاغطة.

المسلسل من بطولة عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، منى واصف، أحمد الأحمد، حلا رجب، جابر جوخدار، فايز قزق، وفاء موصللي، الطفل زيد بيروتي، وممثلون كثر آخرون، تأليف أحمد الملا ولؤي النوري، إخراج مؤمن الملا.

يعرض على قناة رؤيا.

نقطة انتهى

يعتقد "فارس" أنه وضع نقطة لإنهاء فصل مظلمٍ من حياته، لكن ذلك لن يحدث، فالخطأ الذي ارتكبه ويسعى جاهدًا لإخفائه عن زوجته "كرمى" لا يغتفر.

وبينما تبحث الزوجة عن حقيقة مقتل شقيقها الوحيد، وخلال سعي الزوجين لتحقيق أهدافهما، سيواجهان حقائق صادمة عن بعضهما البعض، ويزيد من تعقيد الأحداث اصطدامها بشخص يُكّن لهما العداء على خلفية حادثة سابقة.

المسلسل من بطولة عابد فهد، ندى. أبو فرحات، عادل كرم، أنس طيارة، وممثلون كثر آخرون، تأليف فادي حسين، وإخراج محمد عبد العزيز.

بيت أهلي

يروي العمل قصصًا عن "الحب، والغرائز، والانحلال، والجريمة، والأطماع"، خلال أربعينيات القرن الماضي، حيث يحتدم الصراع بين "أبو عدنان" و"نوري"، في الشام التي تشهد حدثًا تاريخياً في تلك الفترة

المسلسل من بطولة أيمن زيدان، سلوم حداد، وممثلون كثر آخرون، تأليف فؤاد شربجي، وإخراج تامر إسحاق.

يعرض على قناة الظفرة

عَ أمل

"لا تصدق ما تراه.. فتحت كل وجه هناك وجهٌ آخر" هذا ما ستكشفه قصة راقصة البالية "يسار" التي تواجه الحب مع أكثر من رجل، ورغم مرارة تجاربها، إلا أنها تحرص على الظهور بصوة المرأة القوية.

المسلسل من بطولة ماغي بوغصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق، ديمة الجندي، كارول عبود، وممثلون كثر آخرون، تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنّا.

يعرض على MTV Lebanon

ما اختلفنا

حلقات انتقادية ساخرة، تتناول الفساد، والبطالة، والعلاقات الاجتماعية.

المسلسل من بطولة باسم ياخور، محمد خير الجراح، نادين تحسين بيك، ناظلي الرواس، محمد حداقي، رنا شميش، وممثلون كثر آخرون، تأليف عدة كتاب، إخراج وائل أبوشعر.

يعرض على قناة العربي 2

وصايا الصبار [15 حلقة]

عائلتان إحداهما صاحبة نفوذ، والأخرى مسحوقة، يندلع الصراع بينهما، ويتحول إلى حرب تغذيها الأطماع والسعي للسيطرة، وتصفية الحسابات المعلقة.

المسلسل من بطولة أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، فايز قزق، صفاء سلطان، عامر علي، رنا عضم، وممثلون كثر آخرون، تأليف فادي حسين، إخراج فراس حسين.

يعرض على قناة أبوظبي