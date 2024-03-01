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بالفيديو - ماذا حصل؟ فنانة لبنانية شهيرة تثير زوبعة من التعليقات!

1
MARCH
2024
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أثارت الفنانة المعتزلة أمل حجازي خلال الساعات القليلة الماضية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو تظهر فيه “حجازي” بدون الحجاب وهي تؤدّي أغنيتها الشهيرة “زمان”.

بعد إنتشار الفيديو كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل إنقسم جمهور “أمل” بين مؤيّد ومعارض لخلعها الحجاب، فيما أشار البعض ان الفيديو “قديم” أي قبل ان ترتدي أمل حجازي الحجاب ويتم تداوله اليوم.

ووسط هذا الجدل، قمنا بزيارة سريعة الى حسابات أمل حجازي الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وتبيّن لنا انها ما زالت تحتفظ بجميع صورها على تلك الصفحات وهي ترتدي الحجاب، كما لم تشارك بأي منشور جديد لها منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت.

ثم عاد وانتشر فيديو آخر لـ أمل حجازي من دون حجاب في نفس المحل التجاري حيث كانت تتجول لتختار نظارات شمسية.

لكن أمل حجازي لا زالت تلتزم الصمت ولم تُعلق او تصدر أي بيان رسمي حول الفيديو المتداول.


وبهذه الحالة تبقى الكلمة النهائية للفنانة أمل حجازي لتأكيد ما يتم تدوله حول صحّة خلعها للحجاب، كما ينتظر جمهورها ان تعلن صحة قرارها بالعودة الى الغناء بعد سنوات طويلة من الإعتزال من عدمه.

نذكر ان الفنانة المعتزلة أمل حجازي إستمرت في طرح الأناشيد و الاعمال الدينية منذ ارتدائها الحجاب في عام ٢٠١٧.


اما آخر اصدارات أمل كان أغنية “حجابك تاج” من كلمات سلمي رشيد، الحان مصطفي شكري وتوزيع الموسيقي حسام صعابي.

بصراحة
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