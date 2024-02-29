ما مدى خطورة كويكب اقترب من الأرض أوائل الشهر؟..."ناسا" كشفت سرّه!

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كشفت "ناسا" تفاصيل الصور الأولى لكويكب بحجم ملعب "محتمل الخطورة" اقترب من الأرض، وأُطلق عليه اسم 2008 OS7.



وكان قد مر بالقرب من الأرض في 2 شباط، ما سمح لعلماء الفلك بالتقاط صور شاملة لهذه الصخرة الفضائية التي تدور ببطء.



وأثناء عبوره الآمن، مر الكويكب على مسافة 2.9 مليون كم (1.8 مليون ميل) من الأرض، أي ما يعادل 7 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.



وكان قد اكتُشف في عام 2008، ولكنه كان بعيدا جدا بحيث لم يكن ممكنا التقاط صور مفصلة له.



وعلى الرغم من أنه لا يشكل فعليا أي خطر على كوكبنا، فإنه نظرا لقرب مداره من مدار الأرض يتم تصنيف 2008 OS7 على أنه كويكب "محتمل الخطورة".



واقترابه في 2 شباط من الأرض، كان أقرب ما يمكن أن يصل إليه منذ 200 عام على الأقل. ونتيجة لذلك، إن احتمالية اصطدام هذا الكويكب بالأرض ضئيلة.



وعندما اقترب الكويكب من الأرض، التقط علماء مختبر الدفع النفاث صورا له باستخدام هوائي "رادار نظام غولدستون الشمسي" (Goldstone Solar System) الذي يبلغ طوله 70 مترا (230 قدما) في منشأة شبكة الفضاء العميق بالقرب من بارستو، كاليفورنيا.



وكشفت بيانات جديدة من انعكاس الضوء من سطح الكويكب عن عرض يتراوح بين 150 إلى 200 متر (500 إلى 650 قدم).



ويستغرق الكويكب 29 ساعة ونصف لإكمال دورة كاملة، أي أنه يدور ببطىء. وكل 2.6 سنة يكمل دورة واحدة حول الشمس، ويمر عبر مواقع داخل مدار كوكب الزهرة وخارج مدار المريخ في أبعد نقطة له.