بالتفاصيل: أخر حوار أجراه الممثل الراحل فادي ابراهيم قبل وفاته!

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فابيان عون - فوشيا



في آخر حوار أجراه مع وسيلة إعلامية قبل وفاته صباح اليوم الأثنين، يُعيد موقع "فوشيا" نشر مقابلة الفنان الراحل فادي إبراهيم قبل وفاته بأيام قليلة، خلال تواجده في أحد مستشفيات العاصمة بيروت، للعلاج من المضاعفات التي حصلت معه أخيراً، إثر معاناته منذ أشهر من داء السكري وغسيل الكلى، وأدت إلى بتر ساقه وإصبعين من يده اليمنى.

وكان فادي إبراهيم أعرب، خلال حديثه الأخير مع "فوشيا"، عن أمله بتخطي أزمته الصحية والعودة مجددًا إلى الساحة الفنية من خلال مشاركته في عمل درامي لا يتطلب منه تحريك كافة أطرافه، وعلق: تواصلت معي إحدى شركات الإنتاج اللبنانية بخصوص هذا الشأن.

هذا ما قاله فادي إبراهيم في حوار حصري مع "فوشيا" قبل وفاته

وفاة الفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

وتوقع إبراهيم بقاءه في المستشفى لحين تحسن وضعه الصحي، مشيراً إلى أنه كان من المفترض خضوعه للعلاج الفيزيائي بعد تركيب أطراف اصطناعية.

وأوضح أنه قضى وقت فراغه في المستشفى بالتسلية مع الأصدقاء المقربين إليه والذين حرصوا على زيارته بشكل متواصل، فضلًا عن انشغاله ببعض الألعاب الخاصة التي ساعدته على انعاش ذاكرته. كما قام بقراءة بعض الكتب المهمة البعيدة عن السياسة.

وكشف إبراهيم أن الممثلين أحمد الزين وعبد المجيد مجذوب قد تواصلا معه باستمرار وقدما له الدعم المعنوي لمساعدته على تخطي أزمته الصحية.

وعلق فادي إبراهيم على الشائعات التي تحدثت عن تدهور وضعه الصحي ووفاته، بالقول: لا أقرأ هذه الأخبار، أنا بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي. ولا أحب الثرثرة.