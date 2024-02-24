أول سوق للسفر في الرياض يفتتح بمشاركة دولية واسعة

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من المقرر أن ينطلق غدا الأحد، أول سوق للسفر السعودي في الرياض ويمتد لثلاثة أيام، بمشاركة دولية واسعة تتخطى 20 دولة، ويعد هذا السوق حدثا رئيسيا في صناعة السفر والسياحة بالمملكة.



كما سيشارك في أول سوق للسفر السعودي أكثر من 45 شريكا من القطاع الحكومي الدولي والخاص حيث يمثلون أهم الأسواق الخارجية التي تهم المسافر السعودي والمقيمين بالمملكة.



ويقام المعرض في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في وسط العاصمة، ويستقبل الزوار من الساعة الثانية عصرا إلى العاشرة مساء.



ويشهد المعرض أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية فريدة جاهزة للعرض أمام الجمهور، ومجموعة من العروض التفاعلية التي تعكس العمق السياحي للسعودية، وتنوعها الطبيعي والمناخي، مع مجموعة واسعة من الفعاليات النوعية والعالمية، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.



وقال المدير التنفيذي للشركة المنظمة لفعاليات المعرض، محمد الحربي: إن "المملكة تسجل نموا سياحيا فاق التوقعات حيث حققت 100 مليون زيارة محلية ودولية في العام الماضي، شملت السياح، والمعتمرين، ورواد الأعمال، كما ارتفع عدد الزوار الدوليين لأرقام قياسية، هو الأعلى على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "السعودية تعد أكبر الدول استثمارا في السياحة على المستوى الدولي".



وأضاف: "نستقبل العالم في قلب الرياض لنعرض كنوز المملكة السياحية، وما تقدمه من خدمات وفرص واعدة لتمكين الاستثمار، ولبناء العديد من الشراكات والاتفاقيات مع أهم العلامات المرموقة عالميا".



ولفت إلى أن المشاركة الدولية تتخطى 20 دولة منها السعودية، وجورجيا، والبحرين، وتركيا، والهند، والأردن، ومصر، وسوريا، وألبانيا، والإمارات، وهنغاريا، وكازاخستان، وسريلانكا، والمالديف، وروسيا، وتونس، وغيرها من الدول.



وأعلن سوق السفر السعودي استقباله للعديد من رجال الأعمال ورواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي.



ومن المتوقع وصول ما يقارب الألف إعلامي وبلوغر لتغطية سوق السفر السعودي لأول مرة.



المصدر: "سبق"