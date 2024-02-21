كلمة نابية وشتيمة لسائقه.. فيديو لعمرو دياب يشعل غضباً

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"كلمة نابية" أثارت موجة استياء من الفنان المصري الذائع الصيت عربياً، عمرو دياب. فقد التقطت الكاميرا، على حين غرة، شتيمة أفلتت من فم "الهضبة"، كما يلقب في مصر خلال تواجده في دار الأوبرا المصرية لإحياء أولى حفلات "ليالي سعودية- مصرية".

إذ ظهر دياب يسأل عن سائقه بطريقة غير لائقة على الإطلاق، لاسيما أنها جاءت على لسان شخصية فنية لها وزنها وتأثيرها على الجمهور العربي، وتحظى أفعاله وتصريحاته بتفاعل كبير.

"الحيوان بتاعنا فين؟"

فقد وثق فيديو انتشر بشكل واسع لصاحب "حبيبي يا نور العين" وهو يغادر الحفل الذي أقيم مساء يوم الأحد، حيث أحاط به المعجبون من كل حدب وصوب لالتقاط الصور التذكارية. ما أزعج دياب على ما يبدو، فعلق قائلاً: "يا عم ارحمونا، الحيوان بتاعنا فين؟ السواق بتاعنا فين؟".

ما أثار غضب الكثير من متابعيه ومحبيه على مواقع التواصل، الذين انتقدوا هذا التصرف "المشين"، كما وصفوه.

ولعل من أبرز الانتقادات التي طالت دياب ما كتبه الإعلامي اللبناني إيلي مرعب عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، إذ قال: "قلة أخلاق عمرو دياب".

فيما رفض فريق كبير الهجوم على عمرو، مؤكدين أن الفيديو يرصد لحظة عفوية، كان فيها شديد التوتر بسبب ضغط رجال الإعلام، والكاميرات التي تحاصره، مؤكدا أنه شخص راق.

ودافع الكثيرون عن نجمهم المفضل، واصفين إياه بالأروع على الإطلاق، مؤكدين أن كلامه صدر بشكل عفوي.