مشاهد صادمة لأطنان من النفايات في جبل إيفرست...تخلق حالة من القلق لدى الخبراء!

A + A -



اشتكى الخبراء مما يواجهه جبل إيفرست لأنه قد يصبح أعلى مكب للقمامة في العالم بدلًا من أن يكون جبلًا مرتفعًا للتسلق والاكتشاف، وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني.



وقدّر الخبراء أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 50 طنًا من القمامة المتبقية على الجبل، بينما ينتج على جبل إيفرست 75 طنًا من القمامة كل موسم.



وأصبحت مشكلة النفايات الآن سيئة للغاية بسبب افتقاد السياح الالتزام بالمسؤولية، لأنه في حين أنهم يجلبون أرباحا بالملايين للحكومة النيبالية والاقتصاد المحلي، إلا أنهم يجلبون معهم أيضًا كميات هائلة من النفايات.



وأشارت التقديرات إلى أنه يتم إحضار ما بين 900 إلى 1000 طن من النفايات الصلبة إلى الجبل كل عام حيث تظهر الصور سنويا الخيام الممزقة، المعدّات المهجورة، والنفايات البشرية.



وفي الآونة الأخيرة، شارك "تينزي شيربا"، والذي كان يتسلق الجبل حينها، مقطع فيديو للمشهد قائلاً إنه أقذر ما رآه على الإطلاق.