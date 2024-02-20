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صورة لـ نانسي عجرم مع بلوغر إسرائيلي.. ما القصة؟!

20
FEBRUARY
2024
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اثارت صور للفنانة نانسي عحرم البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تواجد بلوغر اسرائيلي  فيها، حسبما أفاد صحافيون اسرائيليون، 

ونشر الصحافي الاسرائيلي روعي كايس، صورة لعجرم الى جانب البلوغر الاسرائيلي المعروف اتزيك بلاس، وذلك على هامش حفلتها في قبرص. وقال تعليقاً على الصورة المنشورة في تقرير تلفزيوني على قناة "كان": "نانسي عجرم والاسرائيليون في حفلات رومانسية لا تنتهي".
وأعاد الصحافي الاسرائيلي من يهود لبنان، ايدي كوهين، نشر الصور، وقال: "فضيحة.. بعدما غنت في حفلات الصهاينة في نيويورك، المطربة المتصهينة اللبنانية نانسي عجرم تقابل الصهاينة وهذه المرة في قبرص وتركيا".

وليست هذه المرة الاولى التي تتعرض فيها عجرم لاختبار مشابه، علماً أن المغنين العرب في الحفلات العالمية، لا يمكن لهم التدقيق في هويات كل المعجبين الذين يطلبون التقاط الصور معهم.

ونفت عجرم في وقت سابق معرفتها بهوية اسرائيليين التقطوا الصور معها في حفلة في قبرص، إذ تبين أن المرأة تحمل الجنسية الإسرائيلية، وذلك في صيف 2023.

كذلك انتشرت صورة تجمعها برجل اعمال اسرائيلي في قبرص أيضاً، وردت عليها بالقول: "وطنيتي وهويتي اللبنانية والعربية فوق كل اعتبار ولا أسمح لمطلق إنسان حتى بمحاولة الاقتراب منها"، وذلك في العام 2017.

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