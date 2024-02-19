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حفل جوائز تكريم 2023 في عمان: تكريم الصحافيين في الخطوط الأماميّة وجائزة إنجازات العمر لغسّان أبو ستّة

19
FEBRUARY
2024
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في سعيها الدائم نحو دعم الأمل لمستقبل أفضل وأكثر إشراقاً، أقامت مؤسسة &quot;تكريم&quot; حفل توزيع جوائزها
للتميُّز العربي 2023، بنسخته الـ13، في فندُق قصر البُستان في العاصمة العُمانيّة مسقط، والذي عُرض مساء
أمس الأحد على شاشة المؤسسة اللبنانيّة للإرسال LBCI.
ورغم الظروف الصعبة، أكّدت &quot;تكريم&quot; مرّة جديدة، وكما اعتادت منذ نشأتها قبل 14 عاماً، التزامها الإضاءة
على قصص مُلهمة عبر الحرص على أن تُصبح مساحة لقاء لشخصياتٍ عربيّة تفوّقت وتميّزت في مجالاتها،
لتغيّر السرديَّة السائدة عن عالمنا العربي.
فبعد بيروت، والدوحة، والمنامة، وباريس، ومراكش، ودُبيّ، والقاهرة، وعَمّان، والكويت، وأبو ظبي؛ اختارت
&quot;تكريم&quot; أن تحطّ رحالها في سلطنة عُمان، وتحديداً في مدينة الإرث التاريخي الغنيّ، مسقط.
وحضر الحفل، الذي كان بمثابة تحيّة لفلسطين، أكثر من 500 مدعوّ من شخصيّات أهل السياسة والثقافة
والعِلم والفنون والإعلام والأعمال من مختلف العالم العربيّ، وقدّمتهُ الإعلامية العراقيّة المرموقة ليلى
الشّيخلي، والذي استُهلّ بكلمة لمؤسِّس &quot;تكريم&quot; وصاحب فكرتها الإعلامي ريكاردو كرم، والتي كانت تحيّة
إجلال وتكريم &quot;للشهداء والجرحى والمراسلين الذين يتحدّون الخطر ويجهرون بالحقيقة العارية، والأطباء الذين
يعطون ويضحّون بلا حدود&quot;.
وتابع: &quot;لكم الشعرُ يا شعبَ فِلسطين على أرض فِلسطين، كلُّ الشعر من محمود درويش الغائبِ الحاضرِ في
ذاكرة شعبه وفي نبضِ المقاومةِ البطلة. لكم الغدُ، يا أهلَنا في غزة وفي كلِ فِلسطين. لكم، ولصمودِكم
الأسطوريّ تنحني الهامات. وتصغُر، مهما عظمَت، الكلمات. وإن لم يكن التكريمُ الأول لكم، لم يكن ليكون.

ووزّعت الجوائز على الفائزين الذين أعلِن عنهُم خلال الحفل لدورة هذا العام في الفئات التالية:
 جائزة تكريم القيادة البارزة للأعمال: مُنحت لحاتم دويدار (مصر)
 جائزة تكريم للإبداع الثقافي: مُنحت للصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)
مُمثّلة بالسيّدة ريما مسمار (لبنان)
 جائزة تكريم للتنمية البيئيّة المستدامة: مُنحت للدكتور يوسف الحُرّ (قطر)
 جائزة تكريم للإبداع في مجال التعليم: مُنحت للسيّدة نايلة زريق فهد (لبنان)
 جائزة تكريم للمرأة العربيّة الرائدة: مُنحت للدكتورة أماني التونسي (مصر).
 جائزة تكريم للإبداع العلمي والتكنولوجي: مُنحت للدكتور رشيد دريش (الجزائر).
 جائزة تكريم للمبادرين الشباب. مُنحت لأنيس القلال (تونس).
رافق الحفل  الأوركسترا السمفونية السلطانية العمانية بقيادة المايسترو حمدان الشعيلي، التي عزفت النشيد
الوطني العُماني بالإضافة إلى نشيد موطني ومزيج من أغاني القدس العتيقة زهرة المدائن سيفٌ
فليُشهَر.
وتخلّل الحفل تقديراً خاصّاً للصحافيين في الخطوط الأماميّة، تسلّمتهُ عريفة الحفل ليلى الشيخلي التي ستسلّمه
بدورها لمن يستحقّها. كما مُنِح تقديرٌ خاص لكلّ من صاحب السعادة محمد الزُبير ودار العطاء من سلطنة
عُمان.
أمّا جائزة إنجازات العُمر فمُنحت لطبيب التجميل والترميم غسّان أبو ستّة من فلسطين، الذي أهدى الجائزة
للطواقم الطبيّة العاملة في قطاع غزّة وإلى أكثر من 300 شهيداً منهم، والذين سقطوا في خدمة شعبهم
وقضيّتهم وخدمة مهنتهم الإنسانيّة.
يُذكَر أن المجلس التحكيمي لتكريم يتألّف من:
السيد فارس العقاد، السيدة بولا العسكري، سعادة الشيخة بولا الصباح، الدكتورة هيام علي، السيّد ماهر قدورة،
السيّد خالد جناحي، سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، السيد عبد الحميد أحمد صديقي، السيدة بسمة
السليمان، السيّد صلاح خليل، السيّد رامز شحادة، السيّد شوان طه، والسيّدة رنا إدريس.
أمّا المجلس الفخري لـتكريم فيتألّف من:
جلالة الملكة نور الحسين، معالي الدكتور هلال الساير، وسعادة الشيخة مي آل خليفة، والسيد رياض الصادق،
وسعادة الشيخ صالح التركي، والدكتورة نهى الحجيلان، وسعادة الدكتورة حنان عشراوي، ود. سعاد الجفالي
والسيد رجا صيداوي، والسيّد عاكف المغربي، والسيّدة مهى قدّورة، والسيّدة نورا جنبلاط، والسيّد مارك ليفي.

لمزيد من المعلومات حول مؤسّسة تكريم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.takreem.org

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