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حالة غضب .. ماذا جرى مع النجمة اللبنانية في قبرص؟

18
FEBRUARY
2024
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أحيت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مساء امس السبت، حفلاً فنيًا في جزيرة قبرص وسط حضور جماهيري حاشد، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تداولها الجمهور من اجواء الحفل.

واستوقف المتابعون مقطع فيديو، من الحفل، ظهرت فيه نانسي وهي بحالة من الغضب بسبب منع رجال الامن فتاتين من الحضور من الاقتراب نحوها ما جعلها تتوقف عن الغناء وتقوم بردة فعل عفوية.

وفي التفاصيل، واثناء أداء نانسي اغنية "حلم البنات"، لاحظت فتاتان صغيرتان من الحاضرين تحاولان التقدم نحوها لالتقاط صورا تذكارية معها، فما كان من رجال الامن الا ان اعترضوا طريقهما ومنعوهما من التقدم نحو نانسي، الا ان نانسي توقفت عن الغناء فورا، مع علامات الغضب واضحة على وجهها، وابعدت رجال الامن عن طريق الفتاتان وطلبت منهما الصعود على المسرح للالتقاط الصور معها.

وظهرت نانسي في مقطع فيديو آخر وهي تلاعب طفلة صغيرة بكل عفوية، بعد ان حملها والدها لتقترب من نانسي، الامر الذي اثار اعجاب الجمهور مجددا وعبروا عن اعجابهم بتواضع نانسي وحبها لجمهورها بشكل عام وللأطفال بشكل خاص.

 

Al-Jadeed
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