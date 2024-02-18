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بالفيديو: الممثلة اللبنانية الشهيرة تعتذر بعد وابلٍ من الإنتقادات!

18
FEBRUARY
2024
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تعرضت النجمة نادين نسيب نجيم لهجوم حاد بسبب صورة نشرتها عبر انستغرام وهي تتناول وجبة من همبرغر من أحد المطاعم العالمية التي يقاطعها الناس بسبب الحرب في فلسطين.

وإزاء الهجوم الذي تعرضت له من متابعيها، خرجت نادين عن صمتها لتبرير ما حصل معها وأكدت أنها لم تقصد الأمر بل هي معتادة على تناول الطعام في هذا المطعم.

وأكدت أنها لم تتعمد الترويج للشركة التي اعتبرتها غير مهمة بالنسبة لها، لكن كل ما في الأمر أن تناولها وجبة ماكدونالدز ما هو إلا طقوس روتينية لدى صعودها على متن الطائرة، مؤكدةً نسيانها أن الشركة ضمن الشركات المقاطعة.

وقامت تصوير فيديو تعتذر فيه . شاهد الفيديو

من جهة ثانية، طرحت الفنانة اللبنانية الملصق الدعائي لمسلسل "2024" الذي سيعرض خلال السباق الرمضاني ويشاركها في بطولته النجم السوري محمد الأحمد وعلقت: "القضية بعد ما تسكّرت 2024 يُعرض خلال شهر رمضان المبارك".

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