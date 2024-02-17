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مهرجان صور السينمائي الدولي يكرم أنطوان كرباج وسمير غانم ودلال عبد العزيز

17
FEBRUARY
2024
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أعلنت جمعية تيرو للفنون ومسرح إسطنبولي عن إقامة مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بنسخته الـ11، والتي تحمل اسم الفنان أنطوان كرباج، تكريم اسم الفنانين المصريين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ومن المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من 24 وحتى 26 فبراير الجاري، بالمسرح الوطني اللبناني المجاني بمدينة صور.

وتحمل هذه النسخة شعار "السينما تقاوم"، ويشارك فيها 29 فيلمًا متنوعًا، ما بين الروائي والثقافي والتحريك، من 27 دولة منهم مصر والسعودية والعراق وإيطاليا وبلجيكا وفلسطين والمكسيك والإمارات والمغرب وبولندا وكندا ولبنان.

وتتنافس الأفلام المشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على جوائز أفضل فيلم روائيّ، وأفضل فيلم وثائقيّ، وأفضل فيلم تحريك، وأفضل ممثّل، وأفضل ممثّلة، وأفضل تصوير، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم، والتي تضم كلًا من المخرجة الإسبانية أنا سندريرو ألفريز، والممثل عمر ميقاتي، والمخرج صلاح عطوي من لبنان.

ويكرم المهرجان، اسم الفنانين المصريين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وتكريم اسم المخرج الراحل لؤي فاضل والكاتب عبدالكريم سلامة من العراق.

وقال الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسس المسرح الوطني اللبناني، والحائز على جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية، إن المهرجان هو تحية من صور الى أهلنا في غزة وفلسطين وأن استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات من حولنا يشكل فرصة مهمة للتلاقي، وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم وتخصيص أفلامًا عن فلسطين تعكس الحقيقة للعالم من خلال الفن السابع.

ويعمل المهرجان، على دعم السّينما المحليّة، والتّبادل الثّقافي، وإقامة الورش التّدريبيّة والنّدوات والنّقاشات مع المخرجين، وتُخصّص هذه التّظاهرة السّينمائيّة مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطّلاب، حيث يعدُّ المهرجان الحدث السّينمائيّ الأوّل في تاريخ الجنوب اللبناني منذ انطلاق الدّورة الأولى عام 2014، بمشاركة 24 فيلمًا من 20 بلدًا، وفي حضور الممثّل المصريّ محمود قابيل، حيث كرّمت تلك الدورة المخرجة جوسلين صعب. 

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