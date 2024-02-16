نانسي عجرم تنتقل من عالم الغناء الى التمثيل!

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بات حلم عشاق النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، برؤية موهبتها في التمثيل من خلال أحد الأعمال العربية حقيقة واقعة، ولم يبق سوى انتظار الإعلان عن موعد عرض فيلمها السينمائي الأول، الذي يتوقع أن يكون ضمن موسم أفلام عيد الفطر، أو مطلع فصل الربيع القادم.

وبشكل رسمي، أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة المصرية القاهرة، عن قيام صندوق «BIG TIME»، المملوك لهيئة الترفيه، بإنتاج فيلم «شغل كايرو»، الذي يجمع في بطولته كلاً من: النجم المصري كريم عبدالعزيز، والمطربة اللبنانية نانسي عجرم.

ويبدو أن نانسي، التي أخرت هذه الخطوة كثيراً، وفقت في اختيارها بشكل كبير، لأن ظهورها الأول سينمائياً سيكون رفقة الوجه العربي الأبرز في السنوات الأخيرة، وصاحب أعلى ثلاثة أفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، هي: «بيت الروبي، وكيرة والجن، والفيل الأزرق2».

ورغم عدم وجود أي تفاصيل عن قصة العمل وأسماء أبطاله الآخرين، فإن وجود اسم نانسي رفقة كريم يعد بطاقة عبور مؤكدة له؛ ليكون ضمن أهم الأفلام التي ستعرض هذا العام، كما أن اجتماع النجمين معاً، والتجربة الأولى للمطربة اللبنانية الشهيرة يشكلان ضماناً لنجاحه على مستوى بيع التذاكر، والانتشار في مختلف بلدان الوطن العربي.

لطالما تغنى المشاهدون والنقاد على حد سواء بموهبة نانسي التمثيلية، التي أظهرتها أكثر من مرة خلال ظهورها في أعمالها الغنائية، وقد تكون أغنية «ما تعتذر» التي طرحتها قبل عامين، وتم تصويرها على هيئة فيلم قصير من أهم الأعمال المصورة التي أبرزت الموهبة الكبيرة التي تمتلكها عجرم في التمثيل. ما دفع كثيرين لمطالبتها بضرورة تقديم عمل درامي، أو الظهور في فيلم سينمائي؛ لإظهار قدراتها التمثيلية بشكل أكبر، حتى إن الممثل اللبناني جيري غزال علق في ذلك الوقت على أداء نانسي، قائلاً: «مش معقول تمثيلك.. ألف مبروك.. بجنن».

بات حفل يوم الحب، الذي أحيته نانسي في مدينة أربيل العراقية، حديث الساعة في العراق، ولاقى وسم #نانسيفياربيل انتشاراً واسعاً عبر منصة «إكس»، إذ تناقل من خلاله محبو المطربة اللبنانية، ومتابعوها، عدداً كبيراً من الفيديوهات والصور الخاصة بالحفل، الذي قدمت فيه نانسي باقة من أجمل أغانيها، التي يحفظها الجمهور العربي عن ظهر قلب.

وأطلت نانسي على جمهورها، مرتديةً فستاناً لماعاً فضي اللون، امتاز بكمين طويلين، وتم غلقه بياقة مستديرة من الأعلى.

فاجأت نانسي كل محبيها ومستمعيها، بعد أن قامت أواخر شهر يناير من هذا العام بطرح أغنية جديدة لها باللغة العربية الفصحى، مقدمةً لوناً جديداً لم تظهر به من قبل، إلا أنها وكعادتها استطاعت النجاح من خلاله، ونالت إعجاباً كبيراً.

وقدمت نانسي باللغة العربية الفصحى أغنية «عام جديد»، من كلمات سلطان الضيط، وألحان د.هشام بولس، وحصدت الأغنية ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي و«يوتيوب».