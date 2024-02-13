بعد اتهامها له بتشويهها .. الطبيب اللبناني الشهير يرد!

تحدث طبيب التجميل الدكتور نادر صعب في لقاء سريع عن أزمته مع الإعلامية ريهام سعيد التي تتهمه بتشويه وجهها وتغيير ملامحها بعد عملية شدّ الوجه التي خضعت لها قبل أشهر.

وقال صعب في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "أنا كجرّاح تجميل بفتخر كيف كانت ريهام سعيد وكيف صارت، بغض النظر عن الأمور التي بتدعيها، ان شاء الله القضاء يأخذ مجراه... أنا قدمت شكوى ضدها في مصر وفي لبنان، والقضاء هو رح ياخد مجراه مع الوقت". وأضاف: "اليوم غير مسموح من سيدة إعلام أن تستغل المنبر اللي هي فيه لأغراض شخصية وتشهّر بالناس مهما كان السبب، والقضاء هو المخول يأخد حق أي شخص في أي مجال كان".

بدورها، علّقت أنابيلا هلال، زوجة نادر صعب على القضية الحاصلة وأكدت دعمها الكامل لزوجها، حيث قالت: "بتأسف أن يستعمل الإنستغرام كمحكمة. لنترك لكل مكان اختصاصه، ولازم نتوجه للمحاكم بس يكون عنا مشاكل".

وكانت ريهام سعيد قد رفعت دعوى قضائية ضد طبيب التجميل نادر صعب في إحدى محاكم القاهرة بمصر، وكذاك فعل الأخير، متهماً الإعلامية المصرية بتشويه سمعته وتوجيه اتّهامات غير صحيحة له على السوشيال ميديا.