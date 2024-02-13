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أحدثت زوبعة على مواقع التواصل .. هكذا ردت المطربة اللبنانية الشهيرة!

13
FEBRUARY
2024
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ردّت الفنانة ماجدة الرومي على الهجوم الذي تعرّضت له من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكلمة التي القتها على هامش حفلها في أبو ظبي.

ونشرت الماجدة مقطع فيديو من حفل أبوظبي، عبر حسابها على تطبيق “إكس”، وعلقت: “بعدو بلدنا حلو.. وبعدو جنة، وراح يبقى، ومهما عملوا فينا، ومهما أجرموا، اتأكدوا ان الكلمة الأخيرة لربنا.. لبنان عنده رب”.

جاء ردّ الماجدة بعد الهجوم الكبير الذي تعرّضت له من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الكلمة الّتي ألقتها خلال الحفل الغنائي حيث عبّرت عن اشتياقها لمدينة أبوظبي وأشادت بها بأجمل العبارات والكلمات.

وأضافت الرومي في كلمة تطرّقت بها الى الأوضاع الصعبة في لبنان وقالت: “جايين من لبنان، مطرح ما عم نعيش أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترَف في حقنا من قبل من يلي اسمهن منّا وفينا وهني مش هيك”.

انقسم روّاد مواقع التواصل حول كلمة الماجدة التي تصدّرت التراند بآلاف التعليقات بين مؤيد لكلمتها بأن الفنانة اللبنانية تحدّثت بلسان حال اللبنانيين الذين عانوا من اجرام هذه الطبقة السياسية التي سرقت مال الشعب واوصلت البلد الى كارثة كبيرة اجتماعية ومالية واقتصادية. بينما عارض البعض كلمتها خاصة ان هناك من اعتبر ان الماجدة ذمّت بلبنان واشادت ببلد آخر على حساب بلدها.

بصراحة
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