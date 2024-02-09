الصور الأولى للممثل اللبناني الشهير من المستشفى!

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نشر الفنان طوني كيوان , منذ يومين , صورة له برفقة العميد الركن جان نهرا أثناء زيارتهما للفنان الكبير فادي ابراهيم في المستشفى.

وأكد “كيوان” ان الصورة تمّ نشرها بعد إذن من فادي ابارهيم لمحبّته وتقديره الكبير للعميد نهرا.

ظهر ابراهيم مبتسمًا على سرير المستشفى مع معنويات مرتفعة.

تُعد الصورة هي الأولى لفادي ابارهيم بعد الأزمة الصحيّة الخطيرة التي طالته الشهر الفائت حيث انشغل الجمهور والوسط الفنّي بالحالة الصحيّة المتدهورة للممثل اللبناني حيث اضطر الأطباء إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي ومرض السكري وتمّ وضعه حينها بالعناية المركزة بعد تفاقم أزمته الصحيّة.

وقد وجّه فادي إبراهيم حينها رسالة الى جمهوره جاء فيها: “أصدقائي وأحبائي أتقدم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج، والذي عبّرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون والتي تتابع منذ البداية كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديداً بشخص النقيب نعمة بدوي، مع خالص شكري وامتناني ومحبتي”.