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بالفيديو - زوجة "دكتور فود" تتراجع بعد الفضيحة والـ"تريند"!

9
FEBRUARY
2024
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تراجعت المدوّنة المغربية شروق الشلواتي الملقّبة بـ"سانشاين" عن الاتهامات التي وجّهتها إلى زوجها مدوّن الطعام اللبناني جورج ديب، المعروف بلقب "دكتور فود" بخيانته لها مع مواطنته شهيرة تطبيق "تيك توك" كاتريسكا.

وأطلّت شروق في فيديو جديد قائلةً: "كل الأزواج بصير بينهم مشاكل، أعتذر من الجمهور، وأعتذر من زوجي، على الفيديوات التي طلعت قبل أيام". وأضافت: "ما كان لازم تنزل الفيديوهات، أنا وزوجي بدأنا الإمبراطورية سوا مع بعض، ولم نسئ لأحد، وكل منتجاتنا جيدة".

وبرّرت شروق ما فعلته بأنها كانت منزعجة من زوجها وأرادت إغاظته!

وكانت "سانشاين" قد ظهرت في بثّ مباشر وهي تلاحق زوجها خارج أحد الفنادق حافيةً القدمين خلال تصويره، لتخبر المشاهدين بأنه خانها مع شهيرة أخرى على تطبيق "تيك توك"، كاشفةً أنها كاتريسكا.

ووصفت شروق واقعة الخيانة التي تمّت في السيارة، مستخدمةً عبارات خادشة للحياء، وسط طلب "دكتور فود"، واسمه الحقيقي جورج ديب، منها السكوت.

وقالت شروق إن زوجها ترك رضيعهما البالغ من العمر 3 أشهر وحيداً في الفندق، غير عابئةً بتركها هي أيضاً للطفل.

وردّت كاتريسكا في مداخلة هاتفية مع برنامج الإعلامي اللبناني مالك مكتبي على إتهامات شروق، مؤكدةً أن الأخيرة تفتري عليها، متحديةً إياها بإبراز أي دليل على صدق اتهاماتها، ثم شتمتها ووصفتها بـ"الحمارة".

 لها

 

 

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