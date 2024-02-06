بالتفاصيل والصور: ليلة القبض على نجمة "أراب ايدول "!

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- خالد يوسف -

لقبّها السوبر ستار راغب علامة، بأميرة أراب آيدول، عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي «أراب آيدول»، حيث حصلت دنيا بطمة على المرتبة الثانية، إلا أنها لم تكتف بما حققته من شهرة، وانساقت في طريق آخر، من خلال نشر معلومات كاذبة وصور لأشخاص دون موافقتهم؛ بهدف التشهير والتهديد، ليتم الحكم بحبسها لمدة عام في القضية التي عُرفت باسم "حمزة مون بيبي".



ليلة القبض على دنيا بطمة

نجحت الشرطة القضائية المغربية، في التنسيق مع شرطة الدار البيضاء، بعد ورود معلومات تفيد بأن دنيا بطمة تقيم في منزل إحدى صديقاتها هناك.

شرطة الدار البيضاء

وبالفعل ألقت الشرطة القبض عليها وعلى زوج صديقتها باعتباره مالك المنزل، وتم نقل الفنانة المغربية إلى سجن الأوداية بمراكش؛ لقضاء العقوبة الصادرة بحقها، بالحبس عاما، وغرامة 10 آلاف درهم مغربي.

دنيا بطمة

وذكرت مواقع محلية مغربية، أن الشرطة القضائية كانت تبحث عن دنيا بطمة، في منزلها الكائن بمدينة مراكش، وفي ضواحي العاصمة الاقتصادية، وفشلت في العثور عليها.



سبب سجن دنيا بطمة

أدينت الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها عارضة الأزياء “ابتسام”، بجنحة المشاركة في اختراق نظام معالجة البيانات والتلاعب به، وتعريض حياة الأفراد للخطر؛ من خلال نشر معلومات كاذبة وصورا دون موافقتهم، بهدف التشهير والتهديد.

الفنانة المغربية دنيا بطمة

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، عندما واجهت دنيا بطمة وشقيقتها تهمة تتعلق بإدارتهما حسابا على "إنستجرام" يحمل اسم "حمزة مون بيبي"، يتخصص في نشر الفضائح لشخصيات تحظى بشهرة واسعة.

نجمة آراب آيدول

في 20 ديسمبر 2019، ألقت الشرطة المغربية القبض على المتهمين، واستغرق التحقيق 16 ساعة، وفرضت غرامة 50 ألف دولار أمريكي على دنيا بطمة، و30 ألف دولار أمريكي على شقيقتها، مع قرار سحب الجواز ومنع السفر، وتم إطلاق سراحهما، ولكن القضية لم تغلق وقتها.

وبعد عام من التحقيقات، أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، دنيا بطمة، بـ8 أشهر من السجن، وأدانت شقيقتها ابتسام بطمة، بـ سنة سجنا.

وحاولت دنيا بطمة وشقيقتها الطعن على الحكم، والمفاجأة أن المحكمة رفضت الطعن المقدم منهما، وغلظت العقوبة الصادرة.



هل تعرضت دنيا بطمة لمؤامرة؟

في شهر يناير الماضي، أطلت المغربية دنيا بطمة، في بث مباشر عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام"، كشفت خلاله عن أنها تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس إليها، كما تناولت تطورات القضية المتهمة فيها.

دنيا بطمة خلال البث المباشر

لم تشفع توسلات المطربة المغربية دنيا بطمة، من أجل العفو عنها، بعد صدور حكم بحبسها لمدة عام، ودفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم، إذ وقعت أخيرا في قبضة الشرطة المغربية من أجل تنفيذ الحكم الصادر ضدها.



منشور جديد على صفحة دنيا بطمة بعد سَجنها

رغم سجنها؛ تواصل صفحة الفنانة دنيا بطمة على "إنستجرام" نشاطها، وتحرص دائماً على مساندتها من خلال الترويج لحملة "كلنا دنيا بطمة"، مطالبين بإعلان براءتها.

ويسعى المسؤول عن صفحة الفنانة المغربية إلى التفاعل مع المتابعين بتشغيل الصفحة وتنزيل الصور الداعمة لدنيا في سجنها، وقد نشر أخيراً منشور عبارة عن صورة لدنيا وكتب عليها “اللهم أخرجها من حلق الضيق إلى أوسع الطريق”.

وأرفق الصورة بالتعليق: "اللهم لا رب لي سواك أسألك حاجتي ولا قادر على قضاء حاجتي إلا أنت، ففرّج عن أختي وانصرها واستجب لدعائي إنك أنت القريب المجيب لا حول ولا قوة إلا بك، حسبي الله ونِعم الوكيل".