بعد أكثر من 4 عقود على وفاته...شاشات العرض الكبيرة تنتظر لأول مرة ومضات من حياة أيقونة غناء الريغي بوبب مارلي

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بعد أكثر من أربعة عقود من وفاته، تنتظر شاشات العرض الكبيرة لأول مرة ومضات من حياة أيقونة غناء الريغي بوب مارلي الذي تسلح بغيتاره ليضرب قلب التعصب والانقسام.

يسلّط الفيلم الضوء على فلسفة مارلي القائمة على العدل والمحبة التي لم تظهر فقط في موسيقاه، بل تجلت أيضاً في دعواته السياسية بعد أعوام من العنف السياسي في مسقط رأسه جامايكا.

بوب مارلي.. وان لاف

جاء اسم الفيلم «بوب مارلي.. وان لاف» تيمناً بأنجح أغاني مارلي «وان لاف»، أي حب واحد، التي صنفتها «بي بي سي» فيما بعد لتصبح أغنية الألفية.

أُجّل موعدُ إطلاق الفيلم إلى الرابع عشر من فبراير شباط المقبل -الموافق عيد الحب- ويأتي موعد العرض بعد نحو أسبوع واحد من اليوم الذي كان من المفترض أن يكون عيد ميلاد مارلي التاسع والسبعين.

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الفيلم للمخرج رينالدو ماركوس غرين، يلعب فيه الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير دور بوب مارلي، وتلعب لاشانا لينش دور ريتا مارلي زوجة النجم الراحل.

ووفقاً لغرين، يتناول الفيلم الفترة الزمنية من 1976 إلى 1978 من حياة مارلي، وكانت تلك الفترة مليئة بالأحداث المتلاحقة في حياة النجم الشاب، وكان أبرز أحداثها هو نجاته وزوجته من محاولة اغتيال لا تزال ملابستها مجهولة حتى الآن، كما أطلق خلالها مجموعة أغانيه الأيقونية «إيكسودس» التي توَّجتها صحيفة التايمز بعد ذلك بلقب «مجموعة القرن».

وفي تلك الفترة عاد مارلي لمسقط رأسه جامايكا، حيث أقام حفلاً تاريخياً دعا فيه رؤساء الأحزاب السياسية المتناحرة على خشبة المسرح ليتصافحوا، في لحظة اهتز لها أساس الأمة.

أنتجت عائلة مارلي الفيلم بالمشاركة مع بعض المهتمين الآخرين مثل النجم السينمائي براد بيت، و منتجين سينمائيين آخرين، ووصلت تكلفته إلى 75 مليون دولار، في حين أن هناك توقعات بتخطي إيرادات الفيلم 160 مليون دولار، وفقاً لموقع آي إم دي بي.

حياة قصيرة ونجاح لا يموت

على الرغم من أن محاولة اغتيال مارلي فشلت في إنهاء حياته قبل أوانها، فقد نجح المرض في ذلك، إذ تسبب سوء تشخيصه وعلاجه من مرض سرطان الجلد في وضع حد لحياته عام 1981، عن عمر يناهز 36 عاماً، ولكن على أي حال، لم ينجح المرض في وضع حد لقصة نجاحه الممتدة حتى اليوم.

فعلى الرغم من أن مارلي لم يكن أول من غنى الريغي، فإنه أول من أوصل الريغي إلى العالمية، إذ صنع مزيجاً غنائياً من الريغي وموسيقى الروك.

إلى جانب كونه نجماً لامعاً في عالم الغناء، كان أيضاً رمزاً سياسياً مميزاً يدعو للسلام بعد أعوام من القتال في موطنه جامايكا، كما اشتهر بفلسفته الخاصة، وله العديد من الأقوال المأثورة التي لا تزال أصداؤها تتردد حتى اليوم.

باع مارلي 75 مليون نسخة من تسجيلاته حول العالم، ما جعله واحداً من أكثر الفنانين نجاحاً على الإطلاق.

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وفي سوق المزادات يسطع ضي نجم الريغي، ففي عام 2014 بيعت نسخة مكتوبة بخط يد بوب مارلي من كلمات أغنيته الشهيرة «نو وومان نو كراي» في مزاد بـ250 ألف دولار.

أفلام السير الذاتية

تمتاز الأفلام التي تستند على قصص أشخاص حقيقيين في سرد واقع حدث بالفعل بشكل يضفي معنى لأحداث الحياة المتلاحقة، ولكن عادة لا تحقق تلك الأفلام إيرادات مثل سلاسل الأفلام الخيالية.

إيرادات أنجح أفلام السير الذاتية

وكان أكثر تلك الأفلام تحقيقاً للإيرادات هو فيلم أوبنهايمر الذي يروي قصة اختراع القنبلة الذرية، وقد عُرض الفيلم العام الماضي ولاقى نجاحاً هائلاً إذ تخطت إيراداته 950 مليون دولار.

تلاه فيلم بوهيميان رابسودي، الملحمة البوهيمية، الذي يروي قصة فرقة الروك البريطانية الأسطورية كوين والمغني الرئيسي فريدي ميركوري، التي سبقت أداءهم الشهير في الحفل الموسيقي الشهير لايف آيد.