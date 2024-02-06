living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد أكثر من 4 عقود على وفاته...شاشات العرض الكبيرة تنتظر لأول مرة ومضات من حياة أيقونة غناء الريغي بوبب مارلي

6
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد أكثر من أربعة عقود من وفاته، تنتظر شاشات العرض الكبيرة لأول مرة ومضات من حياة أيقونة غناء الريغي بوب مارلي الذي تسلح بغيتاره ليضرب قلب التعصب والانقسام.

يسلّط الفيلم الضوء على فلسفة مارلي القائمة على العدل والمحبة التي لم تظهر فقط في موسيقاه، بل تجلت أيضاً في دعواته السياسية بعد أعوام من العنف السياسي في مسقط رأسه جامايكا.

بوب مارلي.. وان لاف
جاء اسم الفيلم «بوب مارلي.. وان لاف» تيمناً بأنجح أغاني مارلي «وان لاف»، أي حب واحد، التي صنفتها «بي بي سي» فيما بعد لتصبح أغنية الألفية.

أُجّل موعدُ إطلاق الفيلم إلى الرابع عشر من فبراير شباط المقبل -الموافق عيد الحب- ويأتي موعد العرض بعد نحو أسبوع واحد من اليوم الذي كان من المفترض أن يكون عيد ميلاد مارلي التاسع والسبعين.

إعلان

الفيلم للمخرج رينالدو ماركوس غرين، يلعب فيه الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير دور بوب مارلي، وتلعب لاشانا لينش دور ريتا مارلي زوجة النجم الراحل.

ووفقاً لغرين، يتناول الفيلم الفترة الزمنية من 1976 إلى 1978 من حياة مارلي، وكانت تلك الفترة مليئة بالأحداث المتلاحقة في حياة النجم الشاب، وكان أبرز أحداثها هو نجاته وزوجته من محاولة اغتيال لا تزال ملابستها مجهولة حتى الآن، كما أطلق خلالها مجموعة أغانيه الأيقونية «إيكسودس» التي توَّجتها صحيفة التايمز بعد ذلك بلقب «مجموعة القرن».

وفي تلك الفترة عاد مارلي لمسقط رأسه جامايكا، حيث أقام حفلاً تاريخياً دعا فيه رؤساء الأحزاب السياسية المتناحرة على خشبة المسرح ليتصافحوا، في لحظة اهتز لها أساس الأمة.

أنتجت عائلة مارلي الفيلم بالمشاركة مع بعض المهتمين الآخرين مثل النجم السينمائي براد بيت، و منتجين سينمائيين آخرين، ووصلت تكلفته إلى 75 مليون دولار، في حين أن هناك توقعات بتخطي إيرادات الفيلم 160 مليون دولار، وفقاً لموقع آي إم دي بي.

حياة قصيرة ونجاح لا يموت
على الرغم من أن محاولة اغتيال مارلي فشلت في إنهاء حياته قبل أوانها، فقد نجح المرض في ذلك، إذ تسبب سوء تشخيصه وعلاجه من مرض سرطان الجلد في وضع حد لحياته عام 1981، عن عمر يناهز 36 عاماً، ولكن على أي حال، لم ينجح المرض في وضع حد لقصة نجاحه الممتدة حتى اليوم.

فعلى الرغم من أن مارلي لم يكن أول من غنى الريغي، فإنه أول من أوصل الريغي إلى العالمية، إذ صنع مزيجاً غنائياً من الريغي وموسيقى الروك.

إلى جانب كونه نجماً لامعاً في عالم الغناء، كان أيضاً رمزاً سياسياً مميزاً يدعو للسلام بعد أعوام من القتال في موطنه جامايكا، كما اشتهر بفلسفته الخاصة، وله العديد من الأقوال المأثورة التي لا تزال أصداؤها تتردد حتى اليوم.

باع مارلي 75 مليون نسخة من تسجيلاته حول العالم، ما جعله واحداً من أكثر الفنانين نجاحاً على الإطلاق.

إعلان

 

وفي سوق المزادات يسطع ضي نجم الريغي، ففي عام 2014 بيعت نسخة مكتوبة بخط يد بوب مارلي من كلمات أغنيته الشهيرة «نو وومان نو كراي» في مزاد بـ250 ألف دولار.

أفلام السير الذاتية
تمتاز الأفلام التي تستند على قصص أشخاص حقيقيين في سرد واقع حدث بالفعل بشكل يضفي معنى لأحداث الحياة المتلاحقة، ولكن عادة لا تحقق تلك الأفلام إيرادات مثل سلاسل الأفلام الخيالية.

إيرادات أنجح أفلام السير الذاتية
وكان أكثر تلك الأفلام تحقيقاً للإيرادات هو فيلم أوبنهايمر الذي يروي قصة اختراع القنبلة الذرية، وقد عُرض الفيلم العام الماضي ولاقى نجاحاً هائلاً إذ تخطت إيراداته 950 مليون دولار.

تلاه فيلم بوهيميان رابسودي، الملحمة البوهيمية، الذي يروي قصة فرقة الروك البريطانية الأسطورية كوين والمغني الرئيسي فريدي ميركوري، التي سبقت أداءهم الشهير في الحفل الموسيقي الشهير لايف آيد.

CNN
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   