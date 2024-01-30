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"أرضعت" شقيقها.. بالصور: فنانة لبنانية شهيرة تثير الجدل بتصريحها!

30
JANUARY
2024
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أثارت الفنانة نادين الراسي، حالة من الجدل، بسبب تصريحاتها حول إرضاعها شقيقها خلال فترة ولادة ابنها، كاشفة عن سر خلافاتها مع شقيقها الأصغر.
رضاعة نادين الراسي لشقيقها لمدة 9 أِشهر

وكشفت نادين الراسي في تصريحات تلفزيونية أثناء لقائها مع الإعلامي رالف معتوق بإنها تولت إرضاع شقيقها الأصغر «سابستيان» لمدة 9 أشهر مع ابنها مارك.

وأوضحت أن والدتها قررت فطام شقيقها بشكل مفاجئ، وهي مَن أرضعته مع ابنها الأكبر «مارك»، الذي ولِد في فترة ميلاد شقيقها.

وأشارت نادين إلى أن الهدف من هذا الفعل هو أن يظل بجانبها، ويحبها مثل ابنها، ولكن لم تتحول أمنيتها إلى واقع، وهناك مَن عبث في رأسه، وكان سبباً في توتر العلاقة بينهما، على حد قولها.

وتحدثت نادين الراسي، عن خلافها مع شقيقها الأصغر، وأنها لا تريد رؤيته لكن يمكن مسامحته بعد اعتدائه عليها بالضرب والدخول في خلافات.

وأوضحت نادين الراسى، أن شقيقها الأصغر الذي ارضعته تعدى عليها بالضرب خلال علاج والدتها أثناء حجزها في المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتها بشلل نصفي.

ويذكر إن نادين أصيبت حينها بجروح في اليد والرأس، ودخلت في حالة من الانهيار العصبي لما تعرضت له من شقيقها، مما استدعي ذهابها إلى المستشفى لتقلي العلاج.

وبعد أن أحدث تصريحها زوبعة تعليقات ، ردت الراسي على حديث أحد الصحافيين بشأن الموضوع، وأوضحت قائلة: "أرضعت أخي الصغير لأسباب صحيّة تعرّضت لها والدتي، وحينها، كان لديّ مارك، فقمت بفطم أخي سيباستيان عن أمي، والفارق بينهما بسيط، وصغار في السنّ، فالرضاعة نعمة وطبيعيّة". وأضافت نادين: بس انت تحديدا يا اخي بفهمك تضيّع.. انو كيف ومين ومن وين وبأي عمر... يا الله لو جورج بعدو كان فسرلك مظبوط يؤبر قلبي".

 

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