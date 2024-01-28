صور إباحية لتايلور سويفت.. البيض الأبيض قلق!

وظلّت الصور المزيفة بتقنية "التزييف العميق" منشورة في "اكس" لأكثر من 17 ساعة قبل أن تُحذف، ما دفع الناطقة باسم البيت الابيض كارين جان بيار للقول في تصريح صحافي: "نحن قلقون من الأخبار التي تشير إلى التداول بهذه الصور المزيفة، لسوء الحظ، ندرك في كثير من الأحيان أن لعدم تنفيذ القانون تأثيراً كبير على النساء والفتيات اللواتي يشكلن الأهداف الرئيسية للتحرش عبر الإنترنت".

وأكدت "اكس" من جهتها في بيان التزامها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه نشر صور إباحية، مؤكدةً أنها "حذفت كل الصور المزيفة للمغنية الأميركية وستتخذ "الإجراءات المناسبة في حق الحسابات التي نشرتها".

ولم يعلق ممثلو Taylor Swift التي تحتل المرتبة الثانية بين الفنانين الأكثر استقطاباً للمستمعين في العالم عبر منصة "سبوتيفاي"، بعد على انتشار الصور.