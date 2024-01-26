اعلامية شهيرة تتهم طبيباً لبنانياً شهيراً بتشويه وجهها.. وتنشر صوراً صادمة!

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تشوّه وجه الإعلاميّة المصريّة ريهام سعيد، بعدما نشرت صوراً صادمة لوجهها واتهمت طبيب التجميل اللبناني نادر صعب بتشويهها.



وأطلّت ريهام سعيد في بثٍ مباشر عبر تطبيق انستغرام وسردت قصّتها مع عملية تجميل فاشلة خضعت لها، وأوضحت أن التشوّه يتركّز في منطقة حول العينين ويتمّ معالجة عينيها في بيروت منذ أشهر.



بالمقابل، أصدر الدكتور نادر صعب بياناً حذّر فيه نشر من "الأخبار الكاذبة والمضلّلة تحت طائلة الملاحقة القانونيّة".



وأضاف البيان أن صعب بصدد رفع دعوى ضدالإعلامية في لبنان ومصر وكل من يظهره التحقيق محرّضاً أو شريكاً بالجرم.



كما نشر نادر صعب مقطع فيديو للإعلاميّة ريهام سعيد على طريقة "قبل وبعد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام.