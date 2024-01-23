بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تؤكد دخولها القفص الذهبي رسمياً!

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بعد سلسلة من الأخبار التي تناولت الموضوع، أكدت الممثلة اللبنانية جيسي عبده رسميًا ولأول مرة زواجها من المنتج مفيد الرفاعي صاحب شركة “MR7” للإنتاج.

تحدّثت “عبده” لأول مرّة في الموضوع خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “كلام نواعم” عبر شاشة MBC، حيث كشفت ان زواجها لم يتم حديثاً بل منذ فترة طويلة. مشددة على أنها تفضّل ألا تتحدّث عن حياتها الخاصة لتبقى “سعيدة”. مشيرة الى أن زواجها لم يكن سريًا وأن عائلتها والمقرّبين منها في الوسط الفني يعلمون به منذ البداية.

وأضافت “عبده” ان الصورة التي جمعتها بزوجها مفيد الرفاعي ونشرتها بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها الخاصة على انستغرام اثارت ضجّة كبيرة. مؤكدة انها لا تحبّذ تسليط الضوء على حياتها الخاصة وانمّا على اعمالها الفنية، لذلك قررت ألا تنشر صورها خاصة بعد ذلك.

الجدير ذكره أن جيسي عبده كانت قد توجّهت في ابريل ٢٠٢٣ بتهنئة لزوجها المنتج مفيد الرفاعي بمناسبة عيد ميلاده ونشرت حينها صورة مميزة جمعتها به وكتبت: “كل سنة وانت بالف خير وصحة ونجاح وراحة بال كل سنة وانت الحب والسند. الله يحميك ويباركك ويخليلنا ياك ويخليلك كل محبينك يا ابو جاد”.

نذكر اخيراً ان مفيد الرفاعي متزوج ولديه ولدَين من زواجه الاول.

آخر أعمال جيسي عبده الدرامية مسلسل “عرابة بيروت” عُرض عبر منصة “شاهد” وهو من بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، نادين الراسي، جيسي عبده، كارول عبود، عمار شلق، رودني الحداد، بديع أبو شقرا، رولا بقسماتي، رندة كعدي، غابريال يمين، إيلي متري، ريان الحركة وآخرين انتاج (ايغل فيلمز/جمال سنان) ومن كتابة نور شيشكلي ومازن طه ومن اخراج فيليب اسمر.

جسّدت جيسي عبده في العمل شخصيّة زينة التي اغتصبت في طفولتها من قِبل زوج والدتها التي سكتت عن هذا التجاوز مخلّفة دماراً نفسياً مهولاً في حياة ابنتها التي انتصرت لطفولتها في نهاية المسلسل حين ادركت ان والدتها تسببت بمقتل زوجها انتقاماً لشرف ابنتها.