جيسي عبدو تعلن زواجها رسميا من منتج لبناني!

A + A -

خرجت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو عن صمتها، وأعلنت رسميا زواجها من المنتج اللبناني مفيد الرفاعي، صاحب شركة “MR7” للإنتاج.

وفي التفاصيل، حلت جيسي ضيفة على برنامج “كلام نواعم” الذي يُعرض على شاشة الـ “MBC”، حيث سُئلت عن حياتها العاطفية وما إذا كانت متزوجة فعلا من مفيد الرفاعي، خصوصا بعد انتشار الكثير من الاخبار حول هذا الموضوع، على اثر نشرها صورة معه في وقت سابق.

وردت جيسي بشكل صريح وواضح لأول مرة على هذا الموضوع، وأكدت انها متزوجة من مفيد الرفاعي، اذ قالت: “رح احكي للمرة الأولى والأخيرة بهيدا الموضوع، لان انا بحب حياتي الخاصة تكون خاصة لإلي.. كتير انسأل عن هالموضوع من بعد ما نشرت هيدي الصورة.. كنت حابة عايدة بعيد ميلاده بس من بعدها قد ما طلع اخبار وصرت اسمع اشاعات، حرّموني انشر أي صورة”.

وتابعت جيسي عبدو كلامها بالقول: “أي نعم، انا متزوجة ومش هلق بل من قبل، بس بحب خلي تفاصيل حياتي خاصة لتكون حياة حلوة”، مشيرة الى ان الوسط الفني واصدقائها المقربين منها يعلمون بهذا الامر، وهي لا تحب ان تكون حياتها الخاصة متاحة للجميع”.