فنان مصري يعتزل الفن بشكل نهائي!

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أعلنت وسائل إعلام مصرية اعتزال نجم الكوميديا عادل إمام للفن بعد سنوات حافلة بالعطاء.

وقالت إن الزعيم عادل إمام، قرر الاعتزال فنيا بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكده نجله المخرج رامي إمام على هامش إحدى الفعاليات الفنية.

كما ذكرت أن رامي إمام نجل الزعيم أكد أن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبناؤه وأحفاده، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، وفي مايو الماضي نشر عادل سليمان مدير أعمال عادل إمام، مجموعة من الصور الخاصة بالزعيم في عيد ميلاده الـ83 واحتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين وظهر في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.