وصول رائد الفضاء التركي إلى المحطة الدولية على متن مركبة أميركية

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أفادت شركة SpaceX بالتحام ناجح للمركبة الفضائية Dragon التابعة لها وعلى متنها طاقم من 4 رواد بمحطة الفضاء الدولية بحسب وكالة "نوفوستي".



وكتبت الشركة في صفحتها على منصة "إكس": "التحمت مركبة Dragon بمحطة الفضاء الدولية".



وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام دولية إن المركبة Dragon انطلقت من ولاية فلوريدا.



ويضم طاقم المركبة، التي تم تنظيم رحلتها من قبل شركة Axiom Space الخاصة، رائد الفضاء الإيطالي فالتر فيلادي ورائد الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية المواطن السويدي ماركوس واندت والطيار العسكري التركي ألبير غيزيرافتشي. وقائد الطاقم هو رائد الفضاء السابق في ناسا وموظف "أكسيوم سبيس" مايكل لوبيز أليغريا.