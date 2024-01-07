بالصور - ملكة جمال لبنان السابقة الشهيرة تدخل القفص الذهبي بفستان مختلف!

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في إحتفال فخم وفستان زفاف مبهر، دخلت ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني القفص الذهبي بعد زواجها على الدكتور داني برّاق مساء أمس السبت، بأجواء مميزة وبحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء

وشاركت عارضة الأزياء المعروفة متابعيها على انستغرام بلقطات من حفل الزفاف حيث تالقت بفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وجاء التصميم مختلفاً باللون البيج كبديل عن الأبيض، وتميّز بتصميمه الخفيف والسهل في الحركة.

وحرصت رينا على اختيار الفستان الناعم بتفاصيله الفخمة وبدت فيه كالأميرات من خلال تصميم القبة العالية المطرزة بالكامل بالاحجار والكريستالات بحركة هندسية مبدعة تمتد على الأكمام الطويلة ومنطقة الصدر، مع سيطرة صيحة الكورسيه من الأعلى، لينسدل الثوب ويتسع من الأسفل ليصل الى حدود الأرض مع خيطان متلألئة من الباييت وحبيبات الكريستال اللامعة.

وأكملت رينا إطلالتها المختلفة بطرحة متوسطة الطول باللون البيج أيضاً، مع اكسسوار مطرز يزيّن شعرها، وطبقت مكياجاً ناعماً بالألوان الترابية مع أحمر شفاه بني نيود.

تفاعل المشاهير والجمهور بشكل واسع مع صور ملكة الجمال، وتم تداول مقاطع عفوية من الحفل، وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها وبأناقتها واختلافها، متمنين لها وبزوجها دوام الحب والسعادة.

يذكر أن رينا شيباني تبوأت عرش الجمال اللبناني عام 2012 وتنافست حينها مع شقيقتها التوأم رومي.

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