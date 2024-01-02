بُترت قدمه.. ممثل لبناني شهير يُصارع المرض

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تردد في الأيام الأخيرة ان الممثل فادي إبراهيم يُعاني من أزمة صحية خطيرة، حيث فقد إحدى قدميه بسببها، ويخشى الأطباء من ان يفقد أعضاء أخرى في جسمه إذا لم تتم مساعدته فوراً.

فإضافة إلى معاناته من السكري، أصيب إبراهيم بفشلٍ كلوي حاد، وبدأ بغسيل الكلى منذ مدّة، ما أدّى إلى تدهور وضعه الصحي.