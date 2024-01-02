توقعات مخيفة لعام 2024...ظهور الكائنات الفضائية وتمرد الروبوتات وكوارث طبيعية...!

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أطلق "آثوس سالومي" سلسلة من التوقعات المرعبة لعام 2024، حيث وصف العام المقبل بفصل جديد في تاريخ البشرية مع ظهور الكائنات الفضائية، وتمرد الروبوتات، والكوارث العالمية، وحتى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.



وقال سالومي إن العام المقبل سيكون عامًا تحوليًا تمامًا، حيث سيتواصل البشر مع الكائنات الفضائية، ولكنه لن يكون غزوًا مرعبًا، بل التواصل سيتم من خلال إشارات مشفرة عبر شبكة من التلسكوبات.



وادعى سالومي أن كويكبًا مليئًا بالمواد الغنية سيتجه نحو الأرض وسيهبط بسلام في العام المقبل، مما يثير تقاتل الدول من أجل وضع أيديها على الفضاء الجديد، كذلك سيستيقظ الذكاء الاصطناعي ويصبح مدركًا لذاته بشكل يهدد البشر، ما قد يؤدي إلى تمرد تقوده الآلة.



وبالنسبة إلى الصراعات العالمية، قال سالومي إن اندلاع الحرب العالمية الثالثة فجأة متعلق بحدث في بحر الصين الجنوبي أو هجوم إلكتروني كبير، مع تحول القتال بين الصين وروسيا إلى حرب شاملة.



وبالتالي، حذر سالومي من كارثة عالمية وشيكة حيث تجتاح الكوارث الطبيعية العالم، وادعى أنه يعلم أين ستحدث هذه المآسي، كما تنبأ العراف بثلاث بؤر اشتعال رئيسية للألم في الشرق الأوسط وأفريقيا، جنوب السودان، الصومال واليمن.



ووفق معلومات موقع "ميرور" البريطاني، توقع سالومي أن تؤدي الأعاصير والعواصف الاستوائية إلى فيضانات مميتة بالقرب من خليج المكسيك، كذلك قد تعاني كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن من المزيد من حرائق الغابات.



وشدّد سالومي على أنه لا يريد إثارة الذعر بسبب تنبؤاته بل الدعوة إلى التحرك وخلق نهضة في التفكير، موضحًا أن توقعاته تتحقق دائمًا، وسبق وتنبأ بجائحة كوفيد-19، ونهائي كأس العالم، وغزو بوتين لأوكرانيا، وحتى وفاة الملكة إيليزابيت.



