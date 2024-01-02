living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقعات مخيفة لعام 2024...ظهور الكائنات الفضائية وتمرد الروبوتات وكوارث طبيعية...!

2
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


أطلق "آثوس سالومي" سلسلة من التوقعات المرعبة لعام 2024، حيث وصف العام المقبل بفصل جديد في تاريخ البشرية مع ظهور الكائنات الفضائية، وتمرد الروبوتات، والكوارث العالمية، وحتى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وقال سالومي إن العام المقبل سيكون عامًا تحوليًا تمامًا، حيث سيتواصل البشر مع الكائنات الفضائية، ولكنه  لن يكون غزوًا مرعبًا، بل التواصل سيتم من خلال إشارات مشفرة عبر شبكة من التلسكوبات.

وادعى سالومي أن كويكبًا مليئًا بالمواد الغنية سيتجه نحو الأرض وسيهبط بسلام في العام المقبل، مما يثير تقاتل الدول من أجل وضع أيديها على الفضاء الجديد، كذلك سيستيقظ الذكاء الاصطناعي ويصبح مدركًا لذاته بشكل يهدد البشر، ما قد يؤدي إلى تمرد تقوده الآلة.

وبالنسبة إلى الصراعات العالمية، قال سالومي إن اندلاع الحرب العالمية الثالثة فجأة متعلق بحدث في بحر الصين الجنوبي أو هجوم إلكتروني كبير، مع تحول القتال بين الصين وروسيا إلى حرب شاملة.

وبالتالي، حذر سالومي من كارثة عالمية وشيكة حيث تجتاح الكوارث الطبيعية العالم، وادعى أنه يعلم أين ستحدث هذه المآسي، كما تنبأ العراف بثلاث بؤر اشتعال رئيسية للألم في الشرق الأوسط وأفريقيا، جنوب السودان، الصومال واليمن.

ووفق معلومات موقع "ميرور" البريطاني، توقع سالومي أن تؤدي الأعاصير والعواصف الاستوائية إلى فيضانات مميتة بالقرب من خليج المكسيك، كذلك قد تعاني كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن من المزيد من حرائق الغابات.

وشدّد سالومي على  أنه لا يريد إثارة الذعر بسبب تنبؤاته بل الدعوة إلى التحرك وخلق نهضة في التفكير، موضحًا أن توقعاته تتحقق دائمًا، وسبق وتنبأ بجائحة كوفيد-19، ونهائي كأس العالم، وغزو بوتين لأوكرانيا، وحتى وفاة الملكة إيليزابيت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   