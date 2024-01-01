بالصور: ماذا حصل مع هيفاء وهبي بالأمس؟

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اقتحم أحد المعجبين بهيفاء وهبي حفلها مساء أمس والذي تم احياؤه في العاصمة اللبنانية بيروت. طلبت هيفاء وهبي من الآمن إبقاء الشاب وقامت بالغناء والرقص معه وقام الشاب بإلتقاط صورة سيلفي معها.

قدمت هيفاء وهبي خلال الحفل باقة من أجمل الأغاني التي أحبها الجمهور وتفاعلوا معها ومن بينهم أغنية "ملكة جمال الكون"، "بوس الواوا"، "مابضعفش" وغيرهم الكثير من الأغاني.

في سياق آخر، أعلن المنتج السينمائي أنور البعثي عن بدء تصوير فيلم "أرض جنهم"، بطولة هيفاء وهبي، وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري،، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي،وذلك في حي المقطم بالقاهرة. وتدور أحداث فيلم "أرض جهنم" في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات، وتقدم هيفاء وهبي شخصية جديدة تفاجئ الجمهور.