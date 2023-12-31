"استهداف شخصية سياسية".. توقعات صادمة لميشال حايك!

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أطلّ الفلكي ميشال حايك على قناة MTV وقد أعلن عن عدّة توقعات للبنان ولمختلف دول العالم.

لبنان

2024 ستكون سنة الثنائيات في لبنان.

المرحلة القادمة ستكون: وراء كل صفقة سفقة.

زمن الثنائيات أت: المطار مطارين مطار رفيق الحريري ومطار حقيقي هذه المرة سيكون في الافق

قطاع المصارف: بعضها يقفل وأخرى تندمج في أسلوب جديد.

قطاع العقارات: مستثمر يذهب آخر يأتي.

لبنان ينطلق بمسار معاكس للمنظومة.

مثلثات سكنية على الطريقة الفرنسية بموازاة المربعات الامنية .

أداء الادارات العامة ينشط من أجل شفائها من شللها.

لبنان النهضة تشقّ طريقها نحو الجنوب.

أرض الجنوب ستنبض حياة بالمغتربين والسيّاح بالآلاف.

ودائع كبيرة تتّجه نحو لبنان.

ضربة على لبنان "خراب بكرا رح ينبنى على لي بعدو".

سيكون هناك رئيس جمهورية من خلال عملية قيصرية وعصا سحري من خارج رزنامة المواعيد.

بيروت ستجذب اصحاب الاموال والعقول.

بيروت ستكون عاصمة العواصم من جديد.

الدوان تاون ستعود لسابق عهدها: "في الاول بيروت وفي الآخر بيروت"

الاعجوبة التي ستنقذ لبنان آتية، والاعجوبة آتية من خلال أعجوبة.

في حملايا سيكون الحدث الضخم.

اسم فارس سعيد سيكون بارزاً.

المطران بو نجم بين رصد ومحاولة يخطف الاضواء.

مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن بإطلالة سارقة.

القاضية سمرندا نصار بين ملف وملف يثير بلبلة.

التركيز على الاب خنيصر في توقعاته الطقسية المرعبة.

غضب شعبي لن يرحم السلطة السياسية .

طيارة تلامس وجه الماء.

حركة محورها العشائر ثمنها غالي.

تطور بمصفاة نفط بين طرابلس والزهراني.

أجندة الرئيس ميشال عون تعدّل مواعيدها، زيارة من نوع آخر للرئيس ميشال عون.

بيت الرابية يغصّ بالزوار.

الثورة لن تكون ذكرى ولا ذكريات.

سنة 2024 لن تكون تضييعاً للوقت.

لبنان سيكون "مفوّل"

مشاهد غزاوية في مخيمات لبنانية.

سفير لبناني يحمل رسالة مفخخة.

يصرّ الوزير بسام مولوي على شعاره "لكم بالمرصاد".

مخطط من طابور خامس سادس للتخلص من القاضية غادة عون.

اعتزال العمل السياسي سيكون بالجملة.

الصورة عن الامام موسى الصدر والسيدة رباب الصدر ستتصدر المشهد.

على المرفأ سيكون هناك حقيقتين لا حقيقة واحدة.

مركز بحنس يرصد هزّة.

علاء الخوجة بخطوات جديدة

اي حداد رسمي سيسبق الثاني

نائب مستهدف سواء أكان مونثاً أو مذكراً.

الدفع للارهابيين لاستهداف سياسيين وفنانين ورجال اعمال.

حديث جورج وسوف مع القدر لم ينتهي

اعتداء من العيار الثقيل على السفارة في عوكر.

المتاحف في لبنان ستكون مزارات وخاصو متحف "نابو"

وئام وهاب لن يقف على اية اشارة حمراء.

حدث غير مسبوق في دير مار شربل في عنايا.

منطقة المعاملتين في حدثين يحولها الى الاول يحولها إلى مكان أفضل.

ورقة رابحة لرئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع من خلال شخص مقرّب منه.

الشارع السني يتزعم مهما كان الزعيم

ليلى الصلح ضمن لائحة الاسماء التي تصنع الفرق.

عركة بين رجالالحزب التقدمي الاشتراكي

اطلالة قوية مهمة للمير طلال إرسلان.

جبيل ستسرق أضواء من غيرها من المدن.

عمليات أمنية تنفذها مافيات اجنبية على ارض لبنان.

"سوليدير" ثورة وفورة واستثمارات مجنونة.

رجال السير والشرطة ملوى الشوارع في كل يوم وليس في المناسبات فقط.

العثور على كنوز في البترون وفوق جرودها.

باسل سليمان فرنجية يظهر من خلف الكواليس.

وضع الاجهزة الامنية على المحك.

الانظار تتجه الى شركة كهرباء لبنان؟

الرئيس نجيب ميقاتي رجل الفجأة والمفاجأة: مفاجأة وراء مفاجأة حتى الصدمة.

مطار رفيق الحريري: استهداف شخصية سياسية.

الرئيس نجيب ميقاتي في مواجهة تيار لا يغرق ولا يعوم.

السعودية

الدبلوماسية السعودية ستكون مصدراً لاكثر من عملية دسمة.

الديوان الملكي السعودي في خبر عاجل.

تتحوّل صورة لمحمد بن سلمان الى اشكالية.

عملية فارقة في مكة.

الطواف في الكعبة لن يكون تقليدياً ولا مألوفاً.

الامير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة تقلب الموازين.

تشتد المعارضة السعودية خارج نطاق المملكة.

الكويت

أمير الكويت سيكون أمير الصدمة الإيجابية.

يدخل أمير الكويت مباشرة لانهاء الصراعات في الكويت حتى الرياضية منها.

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ملفات الحكم يتم مراجعتها للمرة الاخيرة قبل ذهابها إلى الارشيف.

امير الكويت في عداوة مع التسرع وفي مودة مع الهدوء.

مجلس الامة ومجلس الوزراء رؤية جديدة للكويت.

نهاية الفساد في الكويت.

فلسطين

المسجد الاقصى سيكون المحور.

ثروات غزة في البحر باقية لغزة واهلها.

"فلسطين من البحر للنهر" لن يبقى مقولة في الخطابات.

لعنة غزة وفلسطين سوف تحلّ على أميركا وعلى اسرائيل

الكابوس الفلسطيني سيبقى في عقول المستوطين في المخيمات.

لباس القسام سيصبح زياً يعتمد يرتديه الجميع

قطر

تظاهرة غير مألوفة في قطر.

امير قطر يقنع بايدن بتغيير رأيه بقضية ذات علاقة مع فلسطين.

الاردن

دستور جديد للأردن.

توقعات ملك الاردن تصحّ وتصيب.

اقتصاد الاردن وسياحته يمنعان الانهيار ومنع تكرار الماضي.

من قلب البحر الميت ستدب الحياة والحيووية في الاردن.

الرياضة الاردنية الى الامام؟

الملك الاردني في الملعب لتشجيع الرياضة.

مصر

شيخ الازهر سيكون على مفترق طرق.

باسم يوسف يدخل بورصة الاحداث.

عسكر مصري في فلسطين.

اصوات المعارضة المصرية لن تصل الى درجة الاختناف الكامل.

منى الشاذلي وعمر اديب يضووا الشاشة العربية وانجازات من صميم التحديات.

اجسام غريبة تتجول بين بحر مصر وجوها.

رغبة بتدمير رجل الاعمال احمد ابو هشيمة.

سلطنة عمان

صحة سلطان عمان تدعو الى القلق.

اسرائيل

المجلس الحربي الاسرائيلي على فوهة بركان.

أسير عند حماس سيقوم حركة مناهضة للاسرائيليين.

بحر اسرائيل لن يكون محمياً.