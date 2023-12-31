توقعات الابراج في 2024.. اليكم الأسوأ والأوفر حظاً!

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أدلى عالم الفلك الدكتور سمير طنب بتوقعاته للأبراج في عام 2024 الذي يبدأ خلال ساعات قليلة:

برج الحمل:

في العمل، مع جوبيتر في برج صديق إبتداءً من نهاية أيار (مايو) نجاحك يتعلق خصوصاً بعلاقاتِك مع الناس ومع مُعاونيك. الشمس ومركور في أبراج نارية في نيسان (أبريل) وفي آب (أغسطس) وكانون الأول (ديسمبر)، هذا يُنعِش العلاقات المهنية، الفصاحة والفكر.

هذه الأشهر الثلاثة مُلائمة للدراسة والامتحانات الدراسية والمهنية. سر نجاحك هذه السنة هو الصبر.

في الحُب، السنة مُلائمة للعلاقات العاطفية الناجحة ولمن يبحث عن الروح التوأم.

للمتزوجين، العلاقة مُتوازنة.

في حزيران (يونيو)، وكانون الأول كوكب فينوس في أبراج هوائية يفتح علاقات عاطفية مع مواليد الجوزاء والميزان والدلو.

شهر نيسان (أبريل) فيه حظ للزواج لِمواليد الحمل لوجود خمسة كواكب في الحمل.

برج الثور:

في العمل، مع جوبيتر من أول السنة وحتى 25 أيار (مايو) وكوكب أورانوس طوال السنة. أنت تملك كُل الإمكانيات للنجاح. المفهوم الاجتماعي والمهني يعمل لِصالح مهنتك. تستفيد أيضاً من دعم ساتورن (التجربة) ونبتون (الوحي) الموجودين في برج صديق. السنة مُلائمة لتوقيع عقد هام، دعم مشاريعك للحصول على وظيفة أو الوصول إلى ترقية في عملك.

تحصل على ثمار أتعابك بين نيسان (أبريل) وأيار (مايو).

آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) مُخصصة أكثر للتواصُل والتباحُث. انتبه من المُعاكسات في شباط (فبراير) وآذار (مارس) نهاية آب (أغسطس) ونهاية تشرين الثاني (نوفمبر). في الحُب، يكون حاضراً هذه السنة للعازبين والمتزوجين بفضل مرور فينوس في أبراج صديقة وبفضل تأثير جوبيتر وساتورن.

إحتمال تعارُف مع الروح التوأم من برج الجوزاء، السرطان، الجدي والحوت. شهر أيار (مايو) مُناسب لإنجاب طفل.

برج الجوزاء:

في العمل، لديك دعم مهني في شباط (فبراير) ونيسان (أبريل) لكن عملك ينطلق فعلياً في 25 أيار (مايو) مع دخول كوكب جوبيتر كوكب الحظ إلى برج الجوزاء لمدة سنة كاملة. من نهاية أيار (مايو) حتى مُنتصف آب (أغسطس)، الشمس (الشخصية) وكوكبك الحاكم مركور (الفكر) يدعم طاقاتك العقلية وعلاقاتك الاجتماعية والمهنية. إذا كنتَ تبحث عن عمل أو وظيفة لكَ الحظ لن تجده في هذه الفترة.

مع ساتورن ونبتون الحظ قد يُعاكسك في أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر). في الحُب، مع بداية السنة البعض لا يرغب في الارتباط ويبحث عن الحرية. في مُنتصف شباط (فبراير) مع عيد الحُب، العلاقات حميمة. دخول جوبيتر وفينوس إلى برجك في أواخر أيار يملؤك حباً حتى 23 حزيران (يونيو).

في نهاية آب (أغسطس) ونهاية تشرين الأول (أكتوبر) تشعر ببعض الشكوك تجاه الشريك العاطفي.

برج السرطان:

في العمل، الشمس ومركور تُساهمان في انطلاقتك الاجتماعية والفكرية في آذار (مارس) وبين مُنتصف حزيران (يونيو) ونهاية تموز (يوليو) وكذلك بين نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ومُنتصف تشرين الثاني (نوفمبر).

إستقامتك تؤمن لك علاقة جيدة مع الرؤساء والمُعاونين والزبائن. ساتورن ونبتون في الحوت أي برج صديق تُوجه أفكارك ومُخططاتك صوب الأفضل. الوقت مُلائم لِدراسة جديدة أو تغيير في العمل. تُواجه بعض الضغوط في كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) وتشرين الأول (أكتوبر).

الفترة المثالية هذه السنة هي بين 17 حزيران (يونيو) و2 تموز (يوليو) وهي مُناسبة للدراسة ولتوقيع العقود وللسفر.

في الحُب، السنة مثالية للزواج. أنت ناجح وجذاب في المجتمع ومع الجنس الآخر وبارع في الكلام والإطراء.

الفترات المُناسبة للحُب هي في آذار (مارس) وتموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر).

برج الأسد:

في العمل، كوكب مركور هو حليفك الأهم طوال هذه السنة. مركور كوكب الفكر والعلاقات يمكث مُطولاً في أبراج نارية صديقة. في هذه الفترات لا تتردد أيها الأسد في استعمال اتصالاتك لإيجاد عمل، زبائن جُدد، تطوير مشاريعك.

من أول السنة وحتى آخر أيار (مايو) بعض المُعاكسات ثم يدخل كوكب جوبيتر (كوكب الحظ) في 25 أيار (مايو) إلى الجوزاء حاملاً معه النجاح لمشاريعك لمدة سنة كاملة. المجالات المُناسبة لكَ في هذه الفترة هي الاتصالات مع الناس، التعليم أو المسرح والسينما والكتابة.

أمامك نهار مُميز في 19 آب (أغسطس) حيث يتقاطع مركور مع الشمس في مجال الأعمال. في الحُب، هو حاضر هذه السنة مدعوم بفينوس خاصةً في كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل)، حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وفي الخريف. بوجود جوبيتر في برج صديق في 25 أيار (مايو) يُمكنك لقاء روحك التوأم.

برج العذراء:

في العمل، أول أشهر من السنة مُناسبة لِلنجاح. واثِقْ من نفسك، مُندفع ومحظوظ أنت تملُك أيها العذراء كُل الأوراق في يديك للوصول إلى أهدافك ومعرفة النجاح حتى أيار (مايو). قُدرتك على التحليل وحس المسؤولية لديك تفتح أمامك مزيداً من الفرص وإمكانية التعاون مع الغير. بعد حزيران (يونيو) تُواجه تحديات غير مُنتظرة تُسبب لك القلق والتعصيب. لا تيأس وثابِرْ حتى تتخطى العقبات بنجاح.

في 19 أيلول (سبتمبر) الشمس في برجك في تقاطع ستين درجة مع أورانوس سيؤمن لك فرصاً ذهبية حتى نهاية أيلول (سبتمير). في الحُب، الفترات المُناسبة هي أول شهرين من السنة وأيار (مايو) وآب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر). في هذه الأوقات ستُحب أيها العذراء بحنان ويعقد كُل واحد على الآخر.

أورانوس يُدخِل التجدد في حياة المتزوجين (تغيير منزل، سفر، شراء سيارة جديدة). للعازبين، هناك حُب من النظرة الأولى للبعض وجوبيتر يقدم لهم فرصة للزواج.

برج الميزان:

في العمل، النجاح ينتظرك طوال السنة فجوبيتر كوكب الحظ حتى آخر أيار (مايو) موجود في برج مُتأثر بفينوس مثلك وهو الثور ثم ينتقل جوبيتر إلى الجوزاء في 25 أيار (مايو) الذي هو برج صديق لسنة كاملة.

الوقت مُلائم للبحث عن عمل يُناسب تطلعاتك، خلق مشروع جديد أو الدخول في دراسة جديدة. بعض فترات الضغط في كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) وقد تُعاني أيها الميزان من بعض الإحباط في تموز (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر) لكن لا تيأس فجهودك ستُثمر. في مطلع حزيران (يونيو) الشمس ومركور وجوبيتر وبلوتون في أبراج هوائية تدعمك لتحقيق مشاريعك.

في الحُب، كوكبك فينوس في تقاطعات إيجابية مع جوبيتر وبلوتون تُنبئك بسعادة الحُب في شباط آذار (مارس)، أيار (مايو)، حزيران (يونيو)، أيلول (سبتمير) وكانون الأول (ديسمير).

يأتيك أيها الميزان عروض زواج من مواليد الدلو والأسد والقوس والجوزاء.

برج العقرب:

في العمل، كوكب الصعود الاجتماعي موجود مقابل برجك أي في برج الثور حتى آخر أيار (مايو) وهنا نجاحك ومشاريعك تتعلق بعلاقتك مع الناس، مع شركائك وأفكارك الاقتصادية. أورانوس في الثور أيضاً في آذار (مارس) وتموز (يوليو) يُؤمن لك فرصاً إضافية، لكن انتبه من البرامج الخاطئة في شباط (فبراير) وآب (أغسطس) وتشرين الثاني(نوفمبر). تحت تأثير الشمس ومركور في آذار (مارس) ومُنتصف حزيران (يونيو) وحتى نهاية تموز (يوليو) قُدراتك الفكرية تكون في أوجّها.

لكن انتبه من تراجُع مركور في الأسد الذي يجعل علاقاتك المهنية أكثر حِدة في الصيف.

في الحُب، فينوس يعيد تلبية عطشك للحُب الكامل. جاذبيتك تكون الآسرة من آذار حتى بداية نيسان (أبريل). في بداية الصيف ومن نهاية أيلول (سبتمبر) حتى مُنتصف تشرين الأول (أكتوبر). تحولات سيئة أيضاً بسبب أورانوس في بداية آذار (مارس) وبداية آب (أغسطس) ومُنتصف تشرين الأول (أكتوبر) ونهاية كانون الأول (ديسمبر).

برج القوس:

في العمل، كوكب مركور (كوكب الاتصالات) يمكُث في ثلاثة أبراج نارية هذه السنة وهذا لمصلحتك أيها القوس. ذكاؤك في العلاقات مع الناس ينمو من بداية آذار (مارس) وحتى مُنتصف أيار (مايو)، من تموز (يوليو) وحتى مطلع أيلول (سبتمبر) وآخر شهرين من السنة. في 25 أيار (مايو) كوكب الحظ جوبيتر هو مُقابل برجك وهذا يضمن نجاحك المهني وزيادة طاقاتك. ساتورن ونبتون في الحوت قد يعاكسان مُخططاتك خاصةً في نهاية آب (أغسطس) ونهاية السنة وعليك أن تنتبِه من القرارات الخاطئة وعدم الإتكال فقط على الحظ. يومان مُهمان لك هما 27 تشرين الثاني (نوفمبر) و 6 كانون الأول (ديسمبر) فإستفدْ من الفُرص المُتاحة لك.

في الحُب، العواطف تأخذ كُل عواطفك هذه السنة وفينوس يجعلك لا تُقاوَم خاصةً في كانون الأول (ديسمبر)، نيسان (أبريل) ومُنتصف تشرين الأول (أكتوبر) ومُنتصف تشرين الثاني (نوفمبر). حظوظك مُضاعفة مع الجوزاء والميزان والدلو خاصةً في النصف الأول من شباط (فبراير) والنصف الأول من حزيران (يونيو) وفي كانون الأول (ديسمبر).

برج الجدي:

في العمل، حُبك للعمل، مُثابرتك وجهودك ستكون مُكافئة. جوبيتر الموجود في الثور الذي هو برج صديق من أول السنة وحتى 25 أيار (مايو) سيكون كريماً معك أيها الجدي وسيُساعدك على تحقيق مشروع هام. مع دعم أورانوس في برج صديق طوال السنة ستكسب تحولات هامة في مهنتك وتكسب امتحاناً هاماً في العلم أو العمل. أنتَ مدعوم أيضاً من ساتورن ونبتون وبلوتون فتكون قراراتك مدعومة بالحكمة والحدس والمثاليات وللبعض قد يحصل على عمل على مستوى طموحاته. انتبه من المُنافسة في نيسان (أبريل) وتموز (يوليو) ومن تشرين الأول (أكتوبر) حتى مطلع تشرين الثاني (نوفمبر). أمامك أوقات ناجحة بين 19 و 21 نيسان (أبريل) وبين 27 و 22 كانون الأول (ديسمبر). عاطفياً، في الحُب، بدعم عميق من جوبيتر وأورانوس أمامك تحولات سعيدة. وجود جوبيتر في برج صديق حتى أيار يُساهم في نمط حياتك العاطفية خاصةً أنه مدعوم بفينوس كوكب الحُب. فينوس يزورك بين 23 كانون الثاني (يناير) و 16 حزيران (يونيو) وبين 11 تشرين الثاني (نوفمبر) و 7 كانون الأول (ديسمبر). في هذه الفترة يكون تأثيرك قوياً على السرطان والعقرب والحوت.

برج الدلو:

في العمل، وجود جوبيتر في الثور حتى 25 أيار (مايو) يتطلب منك مزيداً من الاجتهاد وسيكون أمامك صعوبات إدارية وأحياناً قضائية. عليك بالمُثابرة والصبر والإنْتباه، لكنك ستجد دعماً من أصدقائك ومُعاونيك.

تأثير المريخ وبلوتون سَيُعيد بعض التوازن إلى وضعك العام.

في 25 أيار (مايو) يدخل جوبيتر إلى الجوزاء الذي هو برج صديق لكَ ويمنحك كُل الإمكانيات. تغيير عمل أو الحصول على وظيفة، مُصادفة شريك عاطفي مُناسب، مُشاركة أحد في عمل جديد أو الحصول على ترقية.

أورانوس كوكبك الحاكم يُؤخر تحركك في محيط 8 شباط (فبراير) و12 آب (أغسطس) و 17 تشرين الثاني (نوفمبر).

في الحُب، فينوس يدعمك هذه السنة سواء كنتَ متزوجاً أو عازباً من مُنتصف شباط (فبراير) حتى بداية آذار (مارس) وفي كانون الأول (ديسمبر). جاذبيتك ستزداد في فترات عدة من السنة. مولود الدلو عنده فرصة ملاقاة روحه التوأم سنة 2024. أوقاتك الحلوة هذه السنة هي 3 و 4 حزيران (يونيو) ومن 14 إلى 22 شباط (فبراير) في العمل و 20 كانون الأول (ديسمبر) في الحُب.

برج الحوت:

في العمل، الشمس ومركور تُنمي طاقاتك العقلية والعلاقات مع الناس في آذار (مارس) من مُنتصف حزيران (يونيو) وحتى تموز (يوليو) ومن نهاية تشرين الأول (أكتوبر) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر). هناك دعم إضافي أيضاً من ساتورن ونبتون من الناحية المهنية. جوبيتر يدعم نجاحك من أول السنة وحتى أيار (مايو) من خلال الحصول على ترقية، دعم مهني، عمل جديد أو سفر. بقية السنة ستكون مُعقدة بعض الشيء لأن انتقال جوبيتر إلى الجوزاء الذي هو برج غير صديق يخلق مُفاجآت غير مُنتظرة وضد مصلحتك، وعود في الهواء، مُنافسة مزعجة في العمل وإتكال على الحظ.

في الحُب، بفضل وجود ساتورن ونبتون في برجك، هذا يعِد بحُب ثابت ورومنسي. إذا كنت عازباً أو مُتزوجاً، الفترة الإيجابية هي أول خمسة أشهر من السنة. الأشهر المُناسبة هي نهاية كانون الثاني (يناير)، مُنتصف شباط (فبراير)، آذار (مارس) وأيار (مايو)، من مُنتصف حزيران (يونيو) حتى مُنتصف تموز يوليو). مشاكل عاطفية مُحتملة في حزيران (يونيو)، آب (أغسطس) ونهاية تشرين الأول (أكتوبر).

سوف يتغير موقع الكواكب والنجوم في العام الجديد. في مثل هذه الحالة، سوف تتأثر الأبراج الـ12، ولكن أكثرها استفادة من هذه التغييرات:

برج الثور

العام الجديد، أي 2024، سيكون جيدًا لمواليد برج الثور، فمن كان يبحث عن شريك حياة لفترة طويلة أو يسعى لهدف، فإن بحثه سينتهي في العام الجديد، وتتحقق الأحلام. ولكن يجب دائماً التصرف بحكمة ووفق ما يمليه الضمير.

برج الأسد

سيكون العام الجديد مميزًا جدًا بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى برج الأسد من حيث علاقات الحب والعمل. من وجهة نظر الزواج، فإن العام الجديد، أي 2024، سيكون ميمونًا ومثمرًا. هناك فرص قوية للزواج. في ما يتعلق بالمهنة، المناصب والتريقات موجودة بسبب قوة كوكب الزهرة والمشتري، هناك فرص كبيرة.

برج القوس

سيكون العام الجديد رائعًا بالنسبة لمواليد برج القوس. ستأتي العديد من التغييرات في حياة العزاب والذين يشعرون بالملل بعد فترة طويلة من عدم التغيرر. بسبب الموقع القوي لكوكب الزهرة في برجهم، سيتم إزالة أي عقبات تعترض طريق الزواج والتقدم. ويبدو أن الحوار هو أفضل أدوات القوس.

برج الحوت

سيكون العام الجديد ميمونًا للغاية بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى علامة البروج هذه. سيكون كوكب المشتري قوياً في برج الحوت، ولهذا السبب هناك فرص قوية لإتمام المخططات القديمة والقائمة، لا تترددوا ولا تستسلموا لندم فائت!



أما الاسواء حظاً لهذا العام:

الجوزاء

قد يجد الجوزاء، الذي يحكمه عطارد، نفسه راكبًا أمواج سوء الحظ الزئبقية في عام 2024. وتشير الطاقات الكونية إلى حاجة مواليد الجوزاء إلى التنقل بحذر والتفكير في القرارات بدقة. ولكن تذكروا، كما يتغير المد والجزر، كذلك يمكن أن يحالفكم الحظ مع اتباع نهج واعي.

الميزان

قد يواجه برج الميزان، وهو منسق الأبراج، تحديات في موازنة ميزان الحظ الكوني. إنها دعوة لمواليد برج الميزان لإعادة تقييم الأولويات واتخاذ خيارات واعية. من خلال إيجاد التوازن داخل أنفسهم، يمكن لمواليد برج الميزان التغلب على تقلبات القدر بمرونة.

الجدي

قد يواجه مواليد الجدي، المعروفون بمرونتهم، عقبات هائلة في عام 2024. إنه اختبار كوني لمواليد الجدي لتوجيه روحهم الحازمة وتسلق التحديات. وتذكروا أن الوصول إلى القمة لا يتم بالقوة فحسب، بل أيضًا بالقدرة على التكيف في مواجهة الشدائد.

العقرب

قد يجد مواليد برج العقرب، بطبيعتهم الشديدة، رياح التغيير تهب على حياتهم. يشجع عام 2024 مواليد برج العقرب على تبني التحول وسط الاضطرابات. مثل طائر الفينيق الذي ينهض من الرماد، يمكن لمواليد برج العقرب استخدام الشدائد كمحفز للنمو الشخصي.

الدلو

قد يجد مواليد برج الدلو، أصحاب رؤى الأبراج، أنفسهم يبحرون في مياه مجهولة من عدم اليقين. تدفع التيارات الكونية مواليد برج الدلو إلى الاستفادة من روحهم المبتكرة، والبحث عن حلول تتجاوز المسارات التقليدية. في عالم عدم القدرة على التنبؤ، يصبح الإبداع هو البوصلة.

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