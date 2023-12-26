اعلامي لبناني شهير يكشف: " تعرّضت للتحرّش "!

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نواعم -

حل الإعلامي وسام بريدي، ضيفاً مع الإعلامي علي ياسين ببرنامج كتاب الشهرة، برفقة زوجته ريم السعيدي، تحدث من خلال البرنامج عن قضايا مثيرة وأطلق تصريحات جريئة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث.وقال وسام بريدي أنه تعرض للتحرش من قبل رجال وكان مع أحدهم في سيارته.

وروى وسام بريدي واقعة تحرش تعرض لها من قبل أحد الرجال قائلا: "طلعت في العربية مع راجل كان بيوصلني ولقيت حديثه مش مظبوط، وبيحط إيده على رجلي ويسألني بتشتغل ايه وفين وبتعمل إيه في حياتك، حاولت أهرب من الموقف قولتله وقف العربية علشان نسيت حاجة في البيت عايز أرجع أجيبها ونزلت".

وخلال اللقاء دافع وسام بريدي عن اختلاف الديانة بينه وبين زوجته ريم السعيدي، وقال: "بالنسبة لي ديانة الإنسان الوحيدة هي الحب، الإنسان هيتحاسب على الحب مش على الصلاة، ربنا يوم القيامة هيسألنا حبيوا قد ايه مش كنتوا بتصلوا ازاي".

تزوج الثنائي وسام بريدي من ريم السعيدي عام 2017 في حفل زفاف ضخم بإيطاليا، بعد قصة حب جمعت بينهما خلال تصوير برنامج "رقص النجوم" على الرغم من أنهما من ديانتين وثقافتين مختلفتين.



يذكر أن وسام وريم أنجبا طفلتين، الأولى هي "بيلا ماريا" التي ولدت في عام 2018، والثانية هي "آيا صوفيا" التي ولدت في مطلع عام 2020.