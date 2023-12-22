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بالصور: دعوة عشاء تنتهي بجريمة.. مقتل مغنية على يد معجب !

22
DECEMBER
2023
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لين محمد - فوشيا

قد يصل هوس المعجبين إلى حد القتل، وهذا ما جرى مع المغنية الماليزية، زو جيا لينج، التي قتلت طعنًا بعمر الـ26 عامًا. في التفاصيل، قام أحد معجبي زو، البالغ من العمر 44 عامًا، بتتبعها لمدة عامين، إذ دعاها إلى تناول العشاء معه أكثر من مرة، ورغم رفضها المستمر، إلا أنها وافقت في النهاية على طلبه وحققت أمنيته بمقابلتها. وبعد مغادرتهما المطعم، وقعت مشادة كلامية بينهما؛ ما دفع الرجل إلى طعنها 8 مرات بمناطق مختلفة في الظهر والقلب والصدر، قبل أن ينقل جثتها بالسيارة إلى مقر إقامته.

وبعد محاولته إيقاظها بلا جدوى، قام المعتدي بإيذاء نفسه باستخدام نفس سلاح الجريمة، وحينما وصل رجال الشرطة إلى السيارة بعد تلقيهم مكالمة طوارئ من إحدى سيدات الحي، عثروا على زو جثة هامدة على مقعد السيارة. ورغم محاولة الجاني الانتحار إلَّا أنه فشل ونقل إلى المستشفى، حيث اُحْتُجِز، وواصل الادعاء أن زو حبيبته أثناء اعتقاله. ولا تزال الشرطة الملكية الماليزية (PDRM) تواصل التحقيق في الدافع وراء جريمة القتل المأساوية هذه.

ويُشار إلى أن زو كانت تستعد للزواج بحبيبها لو يانج في عام 2024 المقبل، حيث كتب في وداعها: كنت محظوظا عندما دخلت إلى حياتي وأبكي وأنا أفكر في لحظاتنا السعيدة، إن عالمي ينهار الآن. أشتاق إليك. لا تتركيني.

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