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الكشف عن سبب وفاة نجم مسلسل "فريندز"!

16
DECEMBER
2023
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تبيّن أن وفاة نجم المسلسل الكوميدي "فريندز" Friends ماثيو بيري نجمت، عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة، على ما أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس فجر السبت.

لكنّ المصدر نفسه أوضح، أن عوامل أخرى ساهمت أيضًا في وفاته، التي وُصفت بأنها "حادث"، ومنها "الغرق" و"مرض القلب التاجي"، و"آثار البوبرينورفين"، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية.

والكيتامين دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يُساء استخدامه أحياناً لأغراض ترويحية.

وعثر مساعد بيري عليه ميتاً داخل حوض الجاكوزي في منزله في لوس أنجلوس في 28 تشرين الأول الفائت.

وكان الممثل، البالغ 54 عاماً، والمعروف خصوصاً بشخصية "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز" Friends يجهد منذ لسنوات للتخلص من إدمانه الأدوية والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.

وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقرّ بيري بأنه خضع لـ 65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.

وهو خضع للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت سبع ساعات عام 2018، حتى أنه ذهب إلى حد القول "كان يُفترض أن أكون ميتاً".

وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني قلقاً كبيراً "كل ليلة" خلال فترة تصوير مسلسل "فريندز".

واشتُهر بيري بشخصية "تشاندلر بينغ" الفكاهية في مسلسل "فريندز" الذي حظي بشعبية كبيرة وعرضت قناة "ان بي سي" NBC بين 1994 و2004 مواسمه العشرة التي تضمّنت 230 حلقة.

إلى جانب جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر، صنع ماثيو بيري نجاح هذا المسلسل التلفزيوني الذي يعشقه الملايين خصوصاً من جيل الشباب في الولايات المتحدة والعالم.

يروي المسلسل الكوميدي مغامرات مجموعة من الأصدقاء هم "رايتشل ومونيكا وفيبي وجوي وروس وتشاندلر"، في نيويورك تتخللها علاقات رومانسية بينهم، بما في ذلك بين "مونيكا وتشاندلر".

وفي المراحل الأخيرة من المسلسل، كان جميع الأبطال الستة يتقاضى حوالي مليون دولار عن كل حلقة. وأفادت مجلة "فراييتي" Variety حتى أنهم طلبوا تقاضي 2.5 مليون دولار لكل منهم لتصوير حلقة لمّ الشمل التي عُرضت عام 2021.

وخلال هذه الحلقة، أثار ماثيو بيري مخاوف معجبيه بسبب التلعثم الواضح في الكلام.

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