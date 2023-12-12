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هل فعلاً وقع الخلاف بين الإعلامي اللبناني وزوجته الإعلامية؟

12
DECEMBER
2023
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- فابيان عون - فوشيا

‏أكد الإعلامي اللبناني زاهي وهبي على العلاقة الوطيدة التي تربطه بزوجته الإعلامية رابعة الزيات، نافياً الأخبار التي ترددت حول خلاف وقع بينهما.

‏وقال وهبي في حديث خاص مع"فوشيا": الشائعات تلاحق دوماً الأشخاص المعروفين. أطمئن الجميع بأن علاقتنا أكثر من ممتازة، فنحن نصبّ اهتمامنا على تربية أولادنا وتأمين فرص عمل مميزة لهم. نستخدم السوشال ميديا فقط للترويج لأعمالنا والتعبير عن رأينا بمواضيع معينة.

‏وتطرق وهبي في حديثه إلى الثقة التي يوليها لزوجته رابعة الزيات، مؤكداً أنه يتمنى أن تبقى دوماً في الطليعة حتى تحقق المراكز الأولى في عملها، معلقًا: أرفض أن تكون في المرتبة الرابعة على الساحة الإعلامية.

‏وأوضح وهبي أنه من الأشخاص الذين يرفضون الانجرار خلف أي ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يعتبر أنه لا يوجد موضوع محرم لا يمكن طرحه ومناقشته، بل الأهم هو كيفية طرحه والجهة التي تحاورها.

‏وتابع: يجب على من يتحدث بالمواضيع الشائكة والمحرمات أن يمتلك العدّة الفكرية والثقافية اللازمة للتطرق لهذه الأمور.

‏وأعرب وهبي عن أسفه على الوضع الذي وصل إليه الإعلام التقليدي، خاصة في ظل التراجع الذي يشهده يومياً وغياب البرامج الفكرية والثقافية والحوارات الهادفة الشبيهة ببرنامجي "خليك بالبيت" و"الشاطر يحكي".

 

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