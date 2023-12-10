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بالصور - فنان لبناني شهير يدخل القفص الذهبي.. ومفاجأة لعروسه في الزفاف!

10
DECEMBER
2023
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دخل الفنان العالمي، من أصول لبنانية، مساري القفص الذهبي بإعلان زاوجه من مصممة المجوهرات والمؤثرة الكندية سحر جولستاني في حفل زفاف في لوس أنجلوس بأمريكا، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والموسيقى في العالم.

وكشف مساري عن زواجه الجمعة في حفل ضخم، ظهرت فيه سحر غوليستاني، عروس مساري، بإطلالتين تميزتا بالفخامة خطفت بهما الأنظار بمجرد نشر صور الزفاف.

في الإطلالة الأولى اختارت سحر غوليستاني إطلالة مميزة بفستان أبيض طويل مرصع باللؤلؤ، جاء ضيقاً من الأعلى ومزين بحبات الاستراس، وانسدل واسعاً على طريقة الأميرات ووضعت فوق رأسها طرحة طويلة للغاية.

وفي الإطلالة الثانية جاءت بسيطة بتصميم ضخم، حيث تخلت المؤثرة الكندية عن التنورة المنفوشة، وجاء الفستان أبيض ضيقاٌ بالكامل أبرز رشاقتها وزين بحبات منا للولي على الصدر وسنقت معه قفازات من الشيفون زينتها بحبات اللولي أيضاً، وجاء ظهر الفستان بفتحة أنيقة من الخلف.

وحرص النجم العالمي على أن يحمل حفل زفافه الطابع اللبناني، حيث بدأ دخوله إلى قاعة الزفاف على أنغام الزفة اللبنانية، ووجه لعروسه مفاجأة من خلال أغنيته الشهيرة الشهية real love ورقص معها بحركات لطيفة وسط تفاعل الحضور.

وفي منتصف الحفل فاجئ مساري عروسه وأهداها أغنية "جمالو" التي أداها لأول مرة في حفل الزفاف احتفالا بتتويج قصة حبهما والفصل الجديد من حياتهما معاً.

يذكر أن زواج مساري وسحر جولستاني جاء تتويجاً لقصة حب رومانسية جمعت بين الثنائي لأكثر من 10 سنوات، بعد أن أعلن الفنان العالمي في فبراير عام 2021 عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام خطبتهم رسمياً، ونشر فيديو رومانسي وهو يفاجئها بالتقدم للزواج منها وذلك خلال تصوير فيديو كليب له وكانت تشاركه فيه.

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