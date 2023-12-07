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تسببت صور سيلفي التقطتها مجموعة من السياح الصينيين بانقلاب قارب كانوا على متنه في إحدى بحيرات مدينة البندقية في إيطاليا، وذلك بعد عدم الاستجابة لأمر التوقف عن التقاط الصور والجلوس بطريقة صحيحة.



ووفق تقرير صحيفة "ذا غارديان" الالكترونية، كانت المجموعة تلتقط صورًا ذاتية مع خلفية المواقع الشهيرة في المدينة المشهورة بالرومانسية عندما وقع الحادث، والذي تم توثيقه بمقطع فيديو ومشاركته على نطاق واسع عبر الإنترنت.



وفي التفاصيل، كان سائق القارب يحاول تحقيق أقصى قدر من التوازن على متن القارب قبل الحادثة، وحاول الطلب من السياح الجلوس ولكنهم تجاهلوا أوامره بالجلوس واستمروا في الوقوف والتقاط الصور، ما أدى إلى انقلاب القارب وسقوط السائق في الماء قبل أن يبدأ بمحاولات إنقاذ ركابه.



وتم إنقاذ السياح من المياه ونقلهم إلى مسرح "لا فينيس" القريب، حيث تم توفير الضيافة والدفء لهم، بحسب المعلومات.

لمشاهدة الفيديو على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=4vNZGwyvw3U&t=4s